PSG : Danilo Pereira, le dénouement complètement inattendu

Invité à quitter le Paris Saint-Germain cet été, Danilo Pereira n’est pas encore parti. Mais tout est encore possible pour un départ du Portugais.

Danilo Luís Hélio Pereira est un des joueurs sur qui Luis Enrique ne compte plus pour les projets futurs du Paris Saint-Germain. Un cadre du vestiaire de la formation francilienne, le Portugais n’entretient plus de bonnes relations avec ses dirigeants depuis quelques semaines.

Danilo attise la convoitise

Ne comptant plus sur Danilo, polyvalent milieu de terrain défensif, le Paris Saint-Germain a recruté Joao Neves et Willian Pacho, qui renforcent les postes du Portugais, qui joue également en tant que défenseur central. Alors, l’ancien du FC Porto est invité à faire ses valises pour se trouver un club cet été. Le but est de le vendre le plus vite pour ne pas le perdre gratuitement l’été prochain.

Getty

Très demandé sur le marché, Danilo n’a pas encore quitté le PSG. Poussé vers la sortie, l’ancien milieu de terrain de Benfica intéresse José Mourinho, qui souhaiterait l’amener à Fenerbahçe en Turquie. Dans le même temps, le FC Porto où il avait évolué par le passé, envisage de le rapatrier. Le FC Barcelone était aussi sur le dossier. Mais rien n’a été fait avant la clôture du mercato en Europe.

L'article continue ci-dessous

Danilo proche d’Al-Ittihad

Alors que le PSG demande pas moins de 10 millions pour son joueur, dont le contrat expire en juin prochain, personne n’a pu s’aligner sur les exigences des Franciliens. Mais Al Ittihad de Karim Benzema et N’Golo Kanté pense bien faire signer Danilo. La somme demandée par Paris ne serait pas un problème pour les géants saoudiens.

A en croire les informations rapportées par Fabrizio Romano, ce lundi 2 septembre 2024, Danilo Pereira pourrait signer à Al Ittihad avant la fin du mercato en Arabie Saoudite dans quelques heures, cette nuit. Le journaliste italien a indiqué que les Saoudiens ont avancé dans les négociations pour signer Danilo Pereira. Les discussions sont en phase finale entre Paris et Ittihad pour intégrer Danilo avant la date limite pour le marché saoudien.

Le club francilien a déjà accepté l'offre de la formation évoluant en Saudi Pro League pour le joueur portugais. Quant à lui, Al Ittihad reste confiant pour obtenir le feu vert pour le transfert de Danilo.