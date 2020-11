PSG-Leipzig, Marquinhos : "Il faudra avoir de la personnalité"

Le défenseur et capitaine du PSG sait toute l'importance du match de mardi contre Leipzig en Ligue des champions. Il était en conférence de presse.

Thomas Tuchel a laissé entendre que toute l'équipe devrait se sacrifier pour Neymar. Sentez-vous le groupe prêt à cela ?

Marquinhos : Je ne sais pas exactement ce qu'a dit le coach, mais je pense qu'il voulait dire que Ney est un joueur très important pour nous, un leader pour l'équipe. Il travaille du mieux possible sur le terrain. C'est l'un de ceux qui se sacrifient le plus pour le collectif et je pense que tout le monde se sacrifiera pour lui. Chacun a ses fonctions dans une équipe, dans un match. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. On a des travailleurs dans l'équipe, des joueurs qui vont le guider de la meilleure façon.

En tant que capitaine, ressentez-vous une responsabilité supplémentaire ?

Tout le monde connaît la situation. On sait tous que c'est un match décisif. On essaye de motiver les gars, toujours. Je n'ai rien changé. C'est ma manière de préparer mon match et de pousser tout le monde. Je pense qu'on est dans les bonnes conditions pour faire un grand match, à la maison et dans un beau stade. Il faut juste qu'on se concentre pour réaliser le meilleur match possible et prendre ces trois points très importants pour nous.

Comment accueillez-vous le fait de jouer en défense centrale mardi soir ?

J'étais au courant, il m'a prévenu. Ce sont ses choix, on doit toujours les respecter. Je vais essayer de faire le maximum, en défendant bien, en jouant vers l'avant pour qu'on soit le plus agressif possible sur cette rencontre.

#Marquinhos: « On sait que sur un match ça peut se jouer à une seconde près, à une inattention. Il faudra avoir de la personnalité » #PSGRBL @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) November 23, 2020

Votre équipe a tendance à perdre le fil dès que cela se passe moins bien, comme à Leipzig et . Comment vous l'expliquez ?

C'est vraiment difficile à expliquer. Mais si on se concentre sur les choses négatives on peut les trouver, comme on peut trouver des choses positives. Cela doit nous permettre d'apprendre. Demain, il ne faudra pas faire ce qu'on a fait contre Monaco et Leipzig. Il faudra rester concentré du début à la fin. On sait que sur un match ça peut se jouer à une seconde près, à une inattention. Il faudra avoir de la personnalité.

#Marquinhos : "On ne va pas en finale d'#UCL en claquant des doigts. Il y a parfois des obstacles. Si les choses se passent mal, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie. Tout le monde connaît nos objectifs. Ce sont les mêmes. L'envie est toujours là" #PSGRBL @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) November 23, 2020

L'expérience de la saison passée peut-elle vous aider et quel est l'état d'esprit général ?

On est des compétiteurs, des joueurs qui ont faim. Même à l'entraînement, on veut gagner. On veut aller le plus loin possible. Ce n'est pas en claquant des doigts que tu arrives en finale de . Il y a des chemins à suivre, des obstacles à passer. Si on perd un match, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas aller au bout. Si les choses se passent mal, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie. On est des hommes.Tout le monde connaît nos objectifs. Ce sont les mêmes que l'année dernière. Les objectifs et l'envie sont toujours là, peu importe comment la saison a démarré.