PSG, Leandro Paredes : "Je n'ai jamais eu l'intention de partir"

En conférence de presse ce vendredi, le milieu de terrain du PSG est revenu sur le mercato d'hiver et les rumeurs concernant ses envies d'ailleurs.

Sa réputation de joueur "agressif"

Leandro Paredes : Je n'ai pas peur pour ma réputation. Contre , les joueurs parlaient, ils donnaient des coups aussi. J'essaye juste de défendre l'équipe et mes coéquipiers. (...) Je peux apporter mon caractère, mais je ne crois pas pour autant que nous sommes une équipe qui manque de caractère, au contraire.

Le déplacement à Amiens

Le groupe est bien, je suis bien et on a un match important demain qu'il faudra aborder de bonne manière pour bien préparer Dortmund.

Son mercato d'hiver

Je n'ai jamais eu l'idée de quitter le PSG, ça n'a jamais été mon intention. Ca n'a jamais été l'intention du club et du coach (Thomas Tuchel) non plus. On connaissait l'intérêt de plusieurs clubs, mais je n'ai pas voulu partir.

"Je suis plus à l'aise que la saison dernière"

Plutôt 6 ou 8 au milieu de terrain ?

Je n'ai pas de préférence, je me sens aussi bien en 6 que dans un milieu à deux.

Un mot sur le fait d'avoir porté le brassard

Porter le brassard du PSG, ça a été un honneur et une fierté, car c'est un grand club avec de grands joueurs. Je me sens plus à l'aise que la saison dernière, c'est positif.

Edinson Cavani

J'entretiens une bonne relation avec Edi (Cavani). Il est content d'être resté et nous aussi. C'est un joueur important sur le terrain qui peut nous apporter beaucoup.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.