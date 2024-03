PSG, le verdict est tombé pour Renato Sanches

Prêté par le PSG à la Roma, Renato Sanches est désormais fixé sur son avenir.

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile l’été prochain, le PSG s’apprête à vivre un mercato estival très mouvementé. Le club parisien doit, en effet, trouver un remplaçant à l’international français avant le début de la saison prochaine. En plus, le Paris Saint-Germain devrait se renforcer à divers postes. Mais au-delà de tout ça, le club francilien devra également gérer la situation ses joueurs en prêt à l’instar de Renato Sanches dont l’avenir se dessine enfin.

Flop au PSG, Renato Sanches ne convainc pas à la Roma

Arrivé au PSG en 2022 en provenance du LOSC, Renato Sanches n’a pas pu s’imposer dans la capitale française. Gêné par les pépins physiques, l’international portugais n’a été titularisé qu’à huit reprises en 27 matchs disputés toutes compétitions confondues. Pas dans les plans de Luis Enrique, le joueur est prêté à l’AS Roma l’été dernier pour essayer de se relancer. Mais en Serie A également, l’ancien de Swansea, toujours embêté par les blessures, n’entre pas dans les plans de José Mourinho (3 titularisations en 10 rencontres). Une situation regrettable pour le Lusitanien qui s’en ouvert en janvier dernier.

L'article continue ci-dessous

GOAL

« Ce que je voulais, c’était être sur le terrain, il n’y a rien que j’aime plus. Malheureusement, je n’ai pas été satisfait, à cause des nombreuses blessures. La personne qui se sent la plus frustrée et en même temps la plus impatiente de rejouer, c’est moi. Je crois que tout passera et que des temps meilleurs viendront », a-t-il déploré.

Renato Sanches va faire son retour au PSG

Prêté avec option d’achat à la Roma, Renato Sanches devrait retourner au PSG l’été prochain. En effet, les Giallorossi ne devraient pas lever l’option d’achat obligatoire qui s’élève à 15 millions d’euros à en croire La Gazzetta dello Sport. Le média transalpin révèle d’ailleurs que la signature définitive du Portugais par la Louve dépendait de son temps de jeu et l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich n’en a pas eu assez.

En plus, la Roma ne serait pas encline à conserver Renato Sanches en raison du coût exorbitant de ses services. Le club de la ville éternelle s’acquitterait en effet d’une grosse partie de son salaire qui s’élèverait à 6,7 millions d’euros (salaire + impôts). Un investissement non rentable qui oblige la Roma à renvoyer le joueur au Paris Saint-Germain.