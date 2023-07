PSG : le message d'optimisme de Jérôme Rothen pour le mercato

L'ancien joueur du PSG a rassuré les supporters du club de la capitale malgré le retard pris par le champion de France.

Statut quo au PSG. Toujours pas de nouvel entraîneur chez le champion de France en titre, Christophe Galtier n'ayant toujours pas été officiellement démis de ses fonctions, lui qui a été placé en garde à vue ce vendredi en raison de ses affaires du temps de son passage à Nice. Le PSG n'a pas encore pu nommer Luis Enrique et prend surtout du retard à officialiser et a avancer dans son recrutement. Pourtant, pour Jérôme Rothen, il n'y a rien d'alarmant, comme il l'a confessé sur RMC.

"Luis Enrique va arriver, tout le monde le sait"

"Le PSG prend du retard ? Ah bon... Le PSG est content, enfin ce n'est peut-être pas le mot approprié, mais ils attendaient la garde à vue de Christophe Galtier pour économiser quelques millions. Ils se serviraient de ça. J'espère qu'ils n'en arriveront pas là, il faut assumer, ils se sont tromper et ils doivent payer", a expliqué Jérôme Rothen.

"J'espère qu'ils n'attendent pas en raison de ses soucis judiciaires. Ce qui me paraît surprenant, c'est que tout le monde sait que Luis Enrique va arriver. C'est juste un problème de négociation de départ de Christophe Galtier. Quand on voit tout ce que les Qataris ont donné aux précédents entraîneurs, pourquoi ils font ça à Galtier ? Qu'ils lui fassent un chèque et on en parle plus", a ajouté l'ancien international français.

"Le PSG va finaliser l'arrivée de deux joueurs importants"

Jérôme Rothen révèle que le PSG travaille en coulisses et est proche de boucler deux arrivées : "Là où je pense que le PSG ne prend pas de retard c'est qu'ils savent que Luis Enrique sera leur prochain entraîneur et ils travaillent déjà avec lui. D'ailleurs, Luis Enrique est sur Paris pour ça. Le recrutement va être fait en fonction de ce que veut Luis Enrique. J'ai échangé avec les dirigeants du PSG et ils veulent finaliser deux joueurs importants".

"Je n'ai pas les noms de ces joueurs, mais ça devrait être fait bientôt et ces choix sont en total adéquation avec Luis Enrique. Comme quoi, ils travaillent déjà. Après le plus important c'est que le jour de la reprise, l'entraîneur et son staff soient en place", a conclu l'ancien milieu de terrain du PSG.

Parmi les noms cités ces derniers jours, celui de Lucas Hernandez dont le recrutement devrait être officialisé sous peu. Le second joueur en revanche n'est pas connu. Une chose est sûre, le PSG a encore du pain sur la planche pour redessiner les contours de son effectif et le plus tôt sera le mieux.