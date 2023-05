PSG : Le départ de Lionel Messi, un mal pour un bien sur le Mercato

L'Argentin ne va pas prolonger son contrat dans le club de la capitale, ce qui risque de donner de la flexibilité au PSG.

Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, c'est terminé. En fin de saison, l'Argentin quittera la capitale par la petite porte. Ce départ va marquer la fin d'une ère, certes courte, et un certain renouveau dans l'effectif parisien. Fini la MNM, qui n'aura que trop peu joué ensemble et marqué de son empreinte le football européen.

Un énorme salaire économisé

Finalement, la fin du bling-bling annoncé par Nasser Al-Khelaïfi l'été dernier pourrait bel et bien arriver un an plus tard. En effet, avec le départ de Lionel Messi et la somme économisée sur le salaire astronomique de l'Argentin, le Paris Saint-Germain va bénéficier d'une marge de manoeuvre supplémentaire sur le marché des transferts d'après les informations de L'Equipe.

Le départ de Lionel Messi serait finalement un mal pour un bien puisqu'il va permettre à Luis Campos de travailler de manière plus libre et plus sereine et d'exercer son souhait : rééquilibrer l'effectif parisien, d'après le quotidien sportif français. Sans mettre le club dans le rouge, le conseiller sportif aura des moyens supplémentaires à l'été dernier pour dessiner l'effectif du PSG.

Quatre postes ciblés par Luis Campos

Outre Milan Skriniar dont l'arrivée est déjà bouclée, Luis Campos va cibler selon L'Equipe des joueurs répondant à trois piliers : la jeunesse, une identité plus française et plus de joueurs dévoués à l'équipe. Plusieurs noms sont évoqués et parmi eux de nombreux joueurs français, mais surtout le conseiller sportif a déjà défini les priorités en terme de postes.

Quatre postes seront désirés par Luis Campos cet été, à en croire les informations de L'Equipe, un défenseur central gaucher parmi lesquels sont pistés Aymeric Laporte, Lucas Hernandez, Evan Ndicka ou Fikayo Tomori. Un milieu de terrain athlétique : Manu Koné, Khephren Thuram, Youssouf Fofana ou Ibrahim Sangaré.

Moussa Diaby, Michael Olise, Rayan Cherki ou Bernardo Silva figurent dans la short-list pour le poste de milieu offensif capable d'évoluer sur le côté droit. Enfin un attaquant de profondeur où

Victor Osimhen et Randal Kolo Muani sont ciblés. Pas sûr que le PSG puisse se renforcer à ces quatre postes, mais une chose est sûre, avec le départ de Lionel Messi, la marge de manoeuvre est bien plus grande.

ôté droit. Enfin un attaquant de profondeur où