PSG : le départ de Lionel Messi a déjà un énorme impact

Le Paris Saint-Germain a vu son compte Instagram s'effondrer après que Lionel Messi ait joué son dernier match pour l'équipe de Ligue 1.

Ce n'était plus un secret pour personne depuis quelques semaines, mais Lionel Messi ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Le club de la capitale a annoncé le départ de l'Argentin quelques heures avant le début de la dernière journée de Ligue 1 face à Clermont au Parc des Princes.

Les fans de Messi tournent le dos à Paris

Messi a joué l'intégralité des 90 minutes lors de la défaite 3-2 du PSG face au Clermont Foot pour son dernier match de la saison et sa dernière apparition sous le maillot du club. Le départ imminent du héros argentin semble avoir d'importantes répercussions sur le profil du club sur les médias sociaux, les champions de France ayant vu leur nombre de followers chuter d'au moins 800 000 au cours du week-end.

Instagram-PSG-screenshot

Les deux années passées par Messi dans la capitale française ont été marquées par des problèmes. Ce qui était une signature de rêve pour les supporters du PSG a tourné au vinaigre et s'est traduit par des railleries et des protestations régulières contre lui et son coéquipier Neymar. La situation n'a fait qu'empirer au cours des derniers mois, Messi s'absentant pour effectuer un voyage sponsorisé en Arabie Saoudite et étant suspendu par le PSG.

Messi entre trois clubs

Qu'il s'agisse du FC Barcelone, de l'Inter Miami (MLS) ou du club saoudien Al-Hilal, le club que Messi choisira de rejoindre ensuite aura sans aucun doute un afflux de nouveaux adeptes sur les réseaux sociaux lorsque son avenir sera décidé. L'offre de la MLS est moins lucrative que celle de l'Arabie saoudite et comporte des accords avec d'autres sociétés comme adidas et Apple, affirme le journaliste Guillem Balague.

L'icône argentine peut être transférée gratuitement, car son contrat avec le Paris Saint-Germain expire cet été. L'Inter Miami est depuis longtemps sur les rangs pour recruter le joueur de 35 ans, mais doit faire face à la concurrence du club saoudien Al-Hilal et du FC Barcelone, son club de coeur.

Bien que le FC Barcelone ait fait part de son désir de ramener son fils prodigue au Camp Nou, Balague rapporte que le club n'a pas encore fait d'offre officielle à Messi. Il insiste sur le fait que le retour de Messi au Barça est peu probable, car le club n'est pas encore dans une position financière assez forte pour couvrir ses salaires. L'entraîneur du Barça, Xavi, a déclaré que l'avenir de l'attaquant serait décidé la semaine prochaine, mais Al-Hilal espère confirmer son arrivée au Moyen-Orient le 6 juin.