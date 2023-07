PSG : Le départ de Christophe Galtier se précise

Les discussions entre le PSG et Christophe Galtier pour sa rupture de contrat sont en bonne voie.

Ce n'est un secret pour personne, Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Après une saison décevante à bien des égards malgré le titre de champion de France, l'entraîneur français va devoir faire ses valises et quitter le club de la capitale. Mais jusque-là, aucun accord entre lui et le club n'avait été trouvé sur les termes de son départ.

Galtier va bientôt quitter le PSG

Mais ça y est. D'après les indiscrétions de RMC Sport ce mardi, les dirigeants parisiens sont entrés en négociation avec l'ancien entraîneur lillois après une dizaine de jours sans contact entre les deux parties. Les choses semblent aller dans le bon sens et le PSG devrait être en mesure d'annoncer le départ de Galtier avant la fin de la semaine. Cela leur permettra de préparer le terrain pour annonce l'arrivée du nouvel entraîneur Luis Enrique avant la reprise prévue le lundi 10 juillet.

Quelque peu sonné après sa garde à vue longue de dix heures vendredi à Nice, Christophe Galtier a pu compter sur le soutien de son entourage mais également du club francilien, dont les dirigeants lui auraient envoyé de nombreux messages.