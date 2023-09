PSG : Le bel hommage réservé à Marco Verratti

Marco Verratti sera officiellement un joueur d’Al-Arabi SC du Qatar dans les prochaines heures. Le PSG réserve un hommage de taille à son milieu.

Après plus d’une décennie au sein du Paris Saint-Germain, Marco Verratti va quitter le club francilien. Le milieu de terrain va signer en faveur de la formation qatarienne d’Al-Arabi SC contre au moins un chèque de 45 millions d’euros.

L'hommage réservé à Verratti

A l’instar de Neymar Jr, qui a fini par prendre la direction d’Al-Hilal SFC en Arabie Saoudite, Marco Verratti va aussi quitter le Paris Saint-Germain. Le joueur a été approché par son entraîneur Luis Enrique et le conseiller sportif Luis Campos, qui lui ont fait savoir clairement qu’il ne fait plus partie des projets futurs du club. Par ailleurs, Verratti et son entraîneur n'entretiennent pas une bonne relation.

Même si les relations entre le milieu de terrain italien et le club francilien ne sont plus au beau fixe ces derniers temps, ne serait-ce pas pour autant que Paris va manquer de lui rendre un hommage mérité après 11 ans de bons et loyaux services. Déjà au Qatar pour régler les derniers détails de son contrat, le « Petit hibou » va recevoir les hommages mérités de la part du PSG.

Selon les informations de Le Parisien, le Paris Saint-Germain est en train de travailler pour rendre un hommage à la hauteur de son histoire dans la capitale à Marco Verratti, dont l’officialisation d’Al-Arabi SC n’est plus qu’une question d’heures.

A en croire le média francilien, si rien n’est encore décidé en ce qui concerne cet hommage, c’est une « évidence » que lle club champion de France rende hommage d’une manière ou d’une autre à son plus ancien joueur et le plus titré de la Ligue 1 de France. Même si le milieu de terrain italien ne pourra pas dire au revoir au Parc des Princes au terme d’un ultime match sous les couleurs du PSG, l’hommage prendra une autre forme.

Pour rappel, la saison dernière, Marco Verratti a joué 37 matchs toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain. Le milieu italien était cité proche de plusieurs clubs saoudiens et même européens cet été. Mais toutes ces pistes, dont le FC Barcelone, se sont refroidies, et l’Italien va s’engager avec Al-Arabi.