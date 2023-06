Daniel Riolo considère que le duo d'entraîneur pressenti pour arriver au PSG pourrait charmer Kylian Mbappé.

La piste Nagelsmann divise au sein des observateurs du football français. Nombreux sont surpris par la conception d'un duo avec Thierry Henry, mais elle pourrait avoir été sciemment imaginé par le club de la capitale. Dans l'After Foot sur RMC, Daniel Riolo a avancé une thèse concernant la nomination du duo Nagelsmann-Henry qui aurait un impact sur Luis Campos et Kylian Mbappé.

"Ce binôme peut provoquer l'éviction de Campos sous peu"

"C'est la première fois qu'on envisage de construire un binôme. Normalement, l'adjoint suit l'entraîneur avec qui il a l'habitude de travailler avant d'arriver dans un club de très haut niveau. C'est rare de prendre un entraîneur à droite et un adjoint à gauche. J'ai du mal à comprendre qu'on prenne un entraîneur à forte personnalité pour travailler avec Luis Campos", a ironisé Daniel Riolo.

"Luis Campos n'est pas qu'un recruteur. Il met son nez dans le recrutement sans consulter son coach et en plus il a des velléités de coach. C'est très compliqué pour un entraneur de travailler avec lui. C'est aussi compliqué de se séparer de Luis Campos parce que c'est un peu l'assurance vie Kylian Mbappé. Que peut changer ce binôme ? L'éviction de Campos sous peu", a ajouté la voix de l'After Foot.

"La pilule sera plus facile à avaler pour Mbappé"

Daniel Riolo considère que Thierry Henry remplacera Luis Campos dans le coeur de Kylian Mbappé : "Pourquoi d'un coup l'assurance vie Mbappé peut sauter ? Parce que la construction du binôme avec Thierry Henry pourrait plaire à Kylian Mbappé, parce que c'est une sorte d'idole pour lui. La pilule sera plus facile à avaler si on sort Luis Campos. Si tu le gardes, Nagelsmann va demander le rôle des uns et des autres parce qu'il a commencé son recrutement alors qu'il n'est même pas arrivé".

"Il a du voir cette année qu'il est descendu sur la pelouse pour foutre le bordel, que dans le vestiaire il intervient, qu'il a parlé à Neymar lors de la tournée au Japon. Il est impliqué sportivement, je ne dis pas que c'est mal, mais il faut que sa plaise à l'entraîneur. Nagelsmann, Luis Enrique et Thiago Motta ne vont pas accepter ça. Le départ de Luis Campos n'est pas complètement à exclure si Nagelsmann et Henry viennent", a conclu Daniel Riolo.

Une thèse assez loufoque bien que le problème de la relation entre le directeur sportif et l'entraîneur ne date pas d'aujourd'hui dans les plus grands clubs européens. Même si le duo Nagelsmann-Henry venait à ne pas venir dans la capitale, il ne semble pas évident de trouver un entraîneur convoité pouvant fonctionner en symbiose avec Luis Campos.