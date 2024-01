PSG : La réponse humiliante de Luis Enrique sur Manuel Ugarte

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a violemment humilié son milieu de terrain, Manuel Ugarte.

Champion en titre de Ligue 1, le Paris Saint-Germain était aux prises, mercredi soir, avec Toulouse FC dans le cadre de la finale du Trophée des champions. Au coup de sifflet final, ce sont les Franciliens qui ont pris le dessus en s’imposant sur le score de 2-0 devant le Téfécé. A l’issue du match, Luis Enrique envoie une pique à son joueur, Manuel Ugarte.

Luis Enrique veut tout gagner

Mercredi soir, le PSG a eu raison de Toulouse (2-0) en finale du Trophée des champions. Bien qu’il soit content d’avoir gagné son tout premier trophée avec le club francilien, l’entraîneur espagnol n’est pas totalement content des performances livrées lors de ce match. Toutefois, il veut s’améliorer encore plus afin de remporter plein de trophées avec le club de la capitale française.

« C'est toujours difficile de gagner des trophées, je suis content. On pense maintenant à avancer et à avoir d'autres trophées. Je ne suis jamais satisfait à 100 %, on peut encore s'améliorer en dominant plus le match », a-t-il déclaré en conférence de presse après la rencontre.

« Si je dois évaluer cette finale, je pense qu'il y a une première période exceptionnelle, les meilleures 45 minutes depuis que je suis à Paris. Quant à la deuxième mi-temps, il y a beaucoup de choses à améliorer », a-t-il poursuivi.

Manuel Ugarte humilié

Recruté à l’été 2023 en provenance du Sporting CP à coût de 60 millions d’euros, Manuel Ugarte n’a pas convaincu Luis Enrique. Laissé sur le banc mercredi soir lors de la finale du Trophée des champions contre Toulouse, le milieu de terrain n’a disputé aucune minute dudit match. Mais l’Uruguayen reçoit un tacle de la part de son entraîneur.

Interrogé sur son choix de faire confiance au trio Lee Kang-in, Vitinha et Warren Zaïre-Emery au milieu, se passant de Manuel Ugarte, Luis Enrique tacle l’Uruguayen. « Ugarte ? Aujourd’hui, il a été magnifique : aucun ballon perdu, aucune erreur, parfait », a déclaré l’ancien coach du FC Barcelone.

Une blague véridique pour dévoiler son avis sur les prestations peu convaincantes de son milieu de terrain ? Nul ne peut l’affirmer. Seul Luis Enrique a le secret de sa déclaration. Faut-il rappeler que Manuel Ugarte a disputé 19 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour deux passes décisives.