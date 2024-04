PSG, la réaction de Nasser Al-Khelaïfi après le titre

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s’est exprimé dimanche après le titre de son équipe.

Le PSG n’a pas pu valider son sacre lors du match contre Le Havre qui s’est soldé sur un nul (3-3). Mais le club parisien avait toujours la possibilité de devenir champion avant la fin de cette 31e journée de Ligue 1. C’est désormais chose faite avec la défaite de l’AS Monaco face à l’OL ce dimanche. Juste après l’officialisation du sacre, le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi a envoyé un message à ses joueurs.

Nasser Al-Khelaïfi félicite ses joueurs

C’est finalement l’Olympique Lyonnais qui va offrir au PSG son 12e titre de champion de France. Même si le club parisien était promis au sacre, il fallait une défaite de Monaco ce dimanche pour valider plus tôt le titre. Après le sacre du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a envoyé ses félicitations à son équipe.

« Gagner le championnat est fantastique, mais remporter la Ligue 1 pour la douzième fois est encore plus spécial pour tous ceux qui sont liés au Paris Saint-Germain. Félicitations à tous les joueurs, à notre entraîneur Luis Enrique et à son staff, à Luis Campos et à son département, ainsi qu'à tous les membres du Club », a déclaré le président du PSG dans un communiqué publié par le club.

Nasser Al-Khelaïfi prévient le PSG

Comme plus souvent ces dernières saisons, le PSG a survolé le championnat. Avec 70pts, le club francilien est largement devant son dauphin, Monaco (2e, 58pts). Maintenant que le championnat est officiellement plié, Nasser Al-Khelaïfi s’attend à ce que son équipe reste concentré dans les autres compétitions (Coupe de France, Ligue des Champions).

« Depuis le début de la saison, l'équipe est tellement collective et unie. Je n'oublie pas les supporters, qui ont été extraordinaires, quel que soit le résultat. Nous allons profiter de ce moment en famille. Et aussi continuer à travailler dur, match après match, jusqu'au dernier moment de la saison », a ajouté le dirigeant qatari.