PSG : La prolongation de Mbappé sent mauvais en Espagne

Kylian Mbappé ne rejoindrait pas le Real cet été ou l’autre comme l’espéraient beaucoup de fans des Blancos.

Après quelques semaines de bras de fer entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, tout semble revenir dans l’ordre. Le capitaine de l’équipe de France, qui était cité proche d’un départ cet été, devrait rester dans la capitale française.

Pas de départ cet été pour le Français

Samedi, le PSG a officiellement joué son match de la première journée de Ligue 1. Sans son meilleur buteur, écarté depuis plusieurs jours du groupe 1, le club champion de France s’est vu accroché par un Lorient largement dominé, mais déterminé à ne pas se faire avoir. Au lendemain de cette rencontre difficile pour les champions de France, une grosse nouvelle tombe.

Si une grande absence du Bondynois se fait sentir dans ce match contre Lorient, le PSG revient sur sa décision d’écarter l’attaquant des Bleus. Alors qu’il est écarté de la tournée en Asie et mis dans le « loft » après sa décision de ne pas activer l’option de son contrat, qui prend fin en 2024, Mbappé a fini par retrouver ses coéquipiers qui font partie des plans du PSG. Dimanche, le club annonce le retour à l’entraînement de Kylian Mbappé. « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin », indique Paris.

L’Espagne en colère

Après les négociations dont parle le PSG, qui ont conduit au retour d’entraînement de son attaquant, Mbappé serait proche de renouveler son contrat d’une année de plus, notamment jusqu’en 2025 avec une vente garantie en 2024. En effet, les supporters madrilènes ou acteurs du cuir rond, qui espéraient Mbappé au Real cet été ou l’autre, devraient faire preuve de patience. Une nouvelle, qui ne passe de l’autre côté de l’Espagne

Selon le média madrilène, Marca, le capitaine des Bleus aurait pris le Real à contre-pied. « Mbappé change le jeu », met le média à sa Une. Toutefois, l’optimisme est de mise. Puisque le quotidien pense toujours à une possible arrivée du Français, mais ne sait quand exactement. « S'il ne renouvelle pas et est libéré, le 2 janvier 2024, il tentera d'obtenir une signature, dans la légalité de la FIFA, qui l'aidera à avoir le Français au 30 juin 2024 », estime Marca.

La probable prolongation de Mbappé a été également discutée sur l’émission El Chiringuito, en Espagne. « Ni Florentino (Perez, président du Real) ni aucun joueur du Real Madrid ne pardonneraient le renouvellement de Mbappé », lance un journaliste. « L'optimisme n'est pas de mise pour son arrivée cet été. Cela donne le sentiment que Madrid a laissé le PSG s'échapper en direct. Il était temps de signer Mbappé, on savait que ça pouvait arriver », a ajouté le suiveur du Real, Edu Aguirre.

Mbappé prolongera-t-il ou partirait-il libre du PSG ? C’est trop tôt de répondre à cette interrogation. Mais l’optimisme a gagné les cœurs à Paris et les points des échanges avant la reprise de l’entraînement du Français sont positifs, dit-on.