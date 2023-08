Mbappé, la GROSSE culpabilité

Le PSG a prévenu Kylian Mbappé que le personnel pourrait être licencié s'il partait gratuitement, dans une lettre envoyée par le club français.

Le joueur de 24 ans a été associé à un départ estival des champions de Ligue 1 après avoir refusé de signer un nouveau contrat - qui expire en 2024. Pour tenter d'obtenir une indemnité ce mois-ci, plutôt que de le voir partir gratuitement dans un an, le club parisien l'a empêché de s'entraîner avec l'équipe première et l'a également exclu du groupe de la tournée de pré-saison. Après avoir retiré les affiches à son effigie au Parc des Princes et les magasins parisiens ne vendant plus son maillot, le club a écrit une lettre disant qu'à moins de recevoir une indemnité de transfert sur son départ, il devra vendre des joueurs pour compenser la perte financière, ce qui risque d'entraîner une "vague de licenciements" au PSG, rapporte L'Equipe.

Le vainqueur de la Coupe du monde française, qui est actuellement contraint de s'entraîner avec la "brigade des bombes" composée d'indésirables du PSG, est en conflit avec le club. Les rapports suggèrent que l'attaquant s'est mis d'accord avec le Real Madrid pour un contrat débutant en 2024, mais le club parisien veut obtenir une somme importante pour un joueur qu'il évalue à 250 millions d'euros (215 millions de livres sterling / 274 millions de dollars). Neymar étant également lié à un transfert estival, les résultats du PSG risquent d'en pâtir en Ligue 1 et en Ligue des champions.

Il reste à savoir si Mbappé, qui a déjà qualifié le PSG de club "diviseur", jouera pour lui cette saison, alors que la campagne doit débuter ce week-end.