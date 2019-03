PSG, la ministre des sports répond à la mère d'Adrien Rabiot : "Je n'ai pas ce pouvoir"

Interpellée par la mère d'Adrien Rabiot, la ministre des Sports Roxana Maracineanu, s'est expliquée sur le dossier du joueur du PSG.

Depuis son refus de prolonger son bail avec le , qui pour rappel, s'achève en juin prochain, Adrien Rabiot (23 ans, 14 matchs et 2 buts en L1 cette saison) est mis au ban par le club francilien.

Lors d'un entretien récemment diffusé par le journal L'Equipe, sa mère et agent, Véronique Rabiot, avait demandé à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, d'intervenir en lui reprochant de ne pas réagir après le traitement infligé à son fils, mis à pied depuis le 14 mars. La ministre lui a répondu dans un entretien qui sera diffusé ce dimanche sur Europe 1, expliquant qu'agir dans cette affaire n'était pas de son ressort :

"Je n'ai pas ce pouvoir-là. On ne peut pas tout faire parce que les journées ont vingt-quatre heures et, surtout, on ne peut pas intervenir. Ce n'est pas parce qu’on est ministre des Sports qu'on peut intervenir dans le sport professionnel ou sur des cas bien particuliers. Ce sont des choses à régler entre le club et cette personne, cette famille, et plus largement avec la Ligue de football.", a indiqué la ministre dans des propos rapportés par le Journal du Dimanche.

L'article continue ci-dessous

Le milieu international sera reçu par ses dirigeants le 27 mars pour un entretien préalable à une sanction. Différents médias parlent d'une possible, voire probable, rupture de bail.

Égalemenrt de passage sur Info, la ministre des sports a été convié à réagir à certains chants de supporters entendus depuis les tribunes lors du récent Classique entre le PSG et l'OM. Des chants inadmissibles selon elle :

"C'était juste inadmissible d'entendre les chants que j'ai entendus. Les fans du PSG criaient contre Marseille au lieu d'encourager leur équipe. J'ai entendu des choses horribles sur Marseille. Apparemment c'est historique, mais ce n'est juste pas possible. Je n'emmènerai pas mes enfants dans un match comme ça pour qu'ils me demandent 'mais maman, que sont-ils en train de chanter ?'", s'est indignée la ministre.