PSG, la femme de Lucas Hernandez tacle l’OM et ses supporters

La femme de Lucas Hernandez a chambré l’Olympique de Marseille et ses supporters après la victoire du PSG au Vélodrome ce dimanche.

Logiquement, l’Olympique de Marseille s’était incliné devant le Paris Saint-Germain (0-2) lors du match en clôture de la 27e journée de Ligue 1 de France, ce dimanche soir. Pendant le match, la femme du défenseur français, Lucas Hernandez, a chambré le club phocéen et ses supporters.

Le PSG refroidit le Vélodrome

En dépit des milliers de ses supporters présents au Stade Orange Vélodrome, l’Olympique de Marseille a perdu le Classique contre le Paris Saint-Germain (0-2). Si les Phocéens ont livré une première mi-temps prometteuse avec l’exclusion de Lucas Beraldo (40e), Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers ont été moins influents lors du second acte.

Malgré son infériorité numérique, Paris a refroidi le Vélodrome d’abord avec l’ouverture du score par Vitinha (53e) avant le but du 0-2 inscrit par Gonçalo Ramos en fin de partie (85e). L’entraîneur de Marseille, Jean-Louis Gasset, a d’ailleurs regretté le fait que ses joueurs ont pris deux sur des contres malgré la supériorité numérique.

Le message de la femme de Hernandez aux Marseillais

Si le Stade Orange Vélodrome bouillonnait bien dès la première période de la rencontre, le grand bruit a disparu notamment après le premier but parisien. Les supporters de la formation phocéenne ne se faisaient plus trop entendre surtout après le second but du match marqué par l’avant-centre portugais.

Un silence des supporters de l’Olympique de Marseille qui fait rigoler la femme de Lucas Hernandez, qui n’a pas manqué de le faire remarquer à travers les réseaux sociaux. Sur sa story Instagram, la femme de l’arrière gauche français a chambré les supporters marseillais. « Je ne vous entends pas », a-t-elle écrit, assorti d’une image des supporters de l’OM au Vélodrome. Le tacle est dur, mais ça joue.

Paris a juste fait montre de sa suprématie devant Marseille en remportant le match aller (4-0) et le retour (0-2). Avec 62 points, les hommes de Luis Enrique sont bien partis pour conserver leur titre de champions de France. Brest est 2e à 12 unités du leader.