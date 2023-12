PSG : La décision finale de Kylian Mbappé est enfin connue !

Va-t-il prolonger ou pas au Paris Saint-Germain ? La décision finale de Kylian Mbappé a fuité. Le Bondynois a pris sa décision.

Dans un peu plus de six mois, Kylian Mbappé sera officiellement un joueur libre de tout engagement et peut signer en faveur d’un club de son choix. Mais le Real Madrid semble être la destination la plus probable du Bondynois.

Le Real Madrid lance un ultimatum à Mbappé

L’été 2023, Kylian Mbappé a fortement animé la presse sportive après sa lettre envoyée aux dirigeants parisiens dans laquelle il expliquait ne pas vouloir activer l’option dans son contrat, qui prend fin en 2024. S’il avait été écarté pour quelques jours, l’ancien Monégasque avait fait sa réintégration quelques jours plus tard.

S’il n’a toujours pas renouvelé son contrat jusque-là, Kylian Mbappé aurait déjà conclu secret avec les dirigeants du club vice-champion d’Espagne. S’il avait échappé au Real Madrid en 2022 en renouvelant son bail à la surprise général, le club espagnol aurait lancé un ultimatum au champion du monde 2018 pour ne le louper cette fois-ci.

Vu que l’attaquant du Paris Saint-Germain serait libre de discuter avec un club de son choix dès le prochain mercato hivernal, le club espagnol a posé une condition au numéro 7 parisien. Président du Real Madrid, Florentino Pérez prendra contact avec Kylian Mbappé et son entourage dès le 1er janvier. En effet, le patron des Merengues fera comprendre au capitaine de l’Equipe de France qu’il a 15 jours pour donner suite à l’offre du club merengue. Pour Pérez, ce délai suffisant pour gamberger et prendre une décision. Passé ce délai (le 15 janvier 2024), le Real Madrid clôturera définitivement ce dossier et va se focaliser l’été prochain sur Erling Haaland que le club désire également.

La décision finale de Mbappé connue

Si l’avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler, laissant du flou, tout est déjà clair de l’autre côté de l’Espagne. Ce jeudi 28 décembre 2023, El Chiringuito a fait un nouveau point sur l’avenir du meilleur buteur actuel de la Ligue 1 française. La célèbre émission espagnole a expliqué que le Français ne va pas prolonger au PSG. Le joueur serait désormais proche du Real Madrid plus que jamais.

« Mbappé veut signer pour le club et il est disposé à signer dès le mois de janvier. Les conditions du Real Madrid seront inflexibles. La date de la signature est claire, le Real Madrid ne va pas attendre plus longtemps. Les conditions sont fixées depuis 2022 quand Mbappé négociait avec le club », a laissé entendre Ramon Alvarez de Mon, qui travaille pour Radio Marca.