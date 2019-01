PSG : la blessure de Neymar sème la discorde

Comme la saison dernière, la CBF a été sollicité concernant la blessure de Neymar. Et le club ne préconise pas la même issue que les Brésiliens.

Les saisons défilent et semblent être identiques pour Neymar, en tout cas d’apparence. A onze mois d’écart, le Brésilien connaît à peu près les mêmes problématiques médicales à cause de la même blessure, une fracture au cinquième métatarse du pied droit. Sur le plan de la communication, pourtant, beaucoup de choses ont changé par rapport à février 2018.

Lors de sa première blessure, le père de Neymar avait fait appel au médecin de la sélection brésilienne, Dr Rodrigo Lasmar, et la CBF était très présente durant le processus médical qui devait déterminer s’il fallait opérer le joueur parisien ou non. Coupe du monde oblige, les nouvelles émanaient très souvent de la fédération nationale du Brésil.

Aujourd’hui, d’un point de vue extérieur, le discours est policé. Une conférence de presse de dernière minute, pour les médias brésiliens essentiellement, s’est tenu dans l’hôtel du sélectionneur de la Seleçao, Tite. Nous étions le seul média français présent. Edu Gaspar, coordinateur de la CBF a rappelé que la fédération brésilienne ne prendrait pas la décision finale : “Nous devons nous rappeler que Neymar est un joueur du Paris Saint-Germain et que nous devons respecter les décisions prises par le club. Rodrigo Lasmar, médecin de l’équipe nationale, aidera. Et après cela, nous prendrons les décisions techniques. Paris est plutôt conservateur. Ils ont convoqué le médecin du club, le Dr Lasmar et d’autres spécialistes, pour prendre une décision plus tard”.

Une décision qui devrait arriver dans quelques jours

Le sélectionneur auriverde, lui, n’a pas voulu dévoiler les détails de sa conversation avec le numéro dix, confirmant juste ce que tout le monde sait déjà, qu’il est très triste de la situation. Le seul petit indice laissé par les deux Brésiliens a été semé lors de l’évocation du prochain match de la Selecao, en mars prochain : “Je ne sais pas si je vais mettre Neymar dans la liste, seulement s’il est à 100%. S’il ne l’est pas, je ne peux pas prendre cette responsabilité en tant que sélectionneur mais aussi être humain”. Une révélation qui affirmait ce que tout le monde sait désormais, la blessure de l’attaquant parisien va l’éloigner des terrains un petit moment.

En interne, c’est moins rose. L’issue finale divise les deux parties. D’un côté le club de la capitale souhaiterait que sa star opère son pied droit de nouveau afin d’éviter une deuxième rechute tandis que lui étudie toutes les options possibles afin de ne pas repasser sur la table d’opération. Chaque jour les examens médicaux démontrent qu’il n’y a pourtant pas beaucoup de choix. Neymar souffre encore énormément et d’après les médecins du club, seule la chirurgie peut l’aider à éviter la récidive. Le Dr Lasmar, qui a vu le joueur parisien cet après-midi préconise encore quelques jours afin de prendre une décision finale. Mais la question est de savoir, qui la prendra réellement ?