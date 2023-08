PSG : L’échange houleux entre Al-Khelaïfi et Mbappé avant sa reprise d’entraînement

Un mois après sa discorde avec le PSG, Mbappé s’apprête à rejouer. Mais le joueur a eu un échange houleux avec son président avant sa réintégration.

La Saga Mbappé a animé la presse internationale ces dernières semaines. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain a, dans une lettre adressée à ses dirigeants, refusé d’activer l’option de prolongation dans son contrat, qui expire l’été prochain. Une décision de l’ancien Monégasque, qui est très mal appréciée par la direction du club de la capitale. En effet, n’ayant pas réussi à faire changer le Parisien, le club décide de l’écarter du groupe professionnel.

Mbappé écarté de la tournée et placé dans le loft

Alors que le club s’apprêtait à effectuer la tournée asiatique, à commencer par le Japon, Mbappé a brandi sa lettre à sa direction. Après avoir échoué à ramener son attaquant à l’ordre, le PSG décide de l’écarter du groupe. De retour, Mbappé n’a toujours pas repris les entraînements avec la formation parisienne.

N’ayant toujours pas cédé, le président du club francilien et la direction du club décident de placer Kylian Mbappé dans le « loft », groupe des joueurs ne faisant plus partie des plans du club pour l’avenir. Un groupe avec lequel l’ancien de l’AS Monaco passe quelques jours avant que les choses ne semblent mieux aller. Puisque le joueur de 24 ans a réintégré le groupe professionnel, au lendemain du match nul vierge du PSG contre Lorient lors de la première journée de Ligue 1.

L'article continue ci-dessous

L’échange houleux entre Al-Khelaïfi et Mbappé

En raison de la brouille avec son club, Mbappé n’a plus jamais joué avec le PSG depuis le 21 juillet en amical contre Le Havre quand le capitaine des Bleus sort du banc à l'heure de jeu pour clore le score dans le temps additionnel (2-0) pour Paris. Environ un mois après, Mbappé est proche de disputer son premier match officiel de la saison avec Paris. Ce soir, le champion du monde 2018 fera probablement ses débuts lors du déplacement à Toulouse (21h) aux côtés de Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé.

Mais avant de faire sa réintégration dans le groupe professionnel, Kylian Mbappé a eu une réunion avec le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, le 8 août dernier. Au cours de cette assise entre employeur et employé, selon L’Equipe, les mots échangés n’ont pas été trop courtois. Ça sent la menace entre le Qatari et le Français. Mais l’issue aura été bonne, comme on peut voir le Parisien reprendre l’entraînement avec le groupe professionnel. Voici l’échange entre les deux hommes :

« Tu vas voir ! Tu ne rejoueras pas ! On ne cèdera pas ! », a lancé Nasser Al-Khelaïfi à son joueur, qui n’a pas tardé à lui répliquer. « Tu vas voir ? Mais je vais voir quoi ? Tu seras le seul président à ne pas me faire jouer », répondit Mbappé à son président.

L’issue, nous le savons tous, quoi qu’il s’est passé, le joueur a finalement repris l’entraînement avec le groupe professionnel. Il jouera probablement ce samedi soir contre Toulouse (21h) lors de la deuxième journée de Ligue 1.