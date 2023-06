PSG – L'accord pour le départ de Galtier se fait encore attendre

Alors que le départ de Christophe Galtier semblait acté, l'entraîneur français est toujours là. L'accord se fait encore attendre. Explications.

Cela devait être réglé depuis longtemps mais le dossier traîne encore et toujours à Paris. Christophe Galtier, qui va quitter le club parisien, est toujours bel et bien là et un départ n'est toujours pas encore à l'ordre du jour. Le club et l'entraîneur français ne sont en effet toujours pas tombés d'accord pour acter le départ de l'ancien coach de l'OGC Nice.

Toujours pas d'accord entre le PSG et Galtier

Cette réalité pourrait donc amener une situation inimaginable à Paris, une de plus diront les mauvaises langues : Luis Enrique étant censé être annoncé dans les prochains jours, le club parisien pourrait se retrouver avec deux entraîneurs en même temps. Selon RMC Sport et France Info, les deux parties ne sont toujours pas d'accord sur les détails du licenciement et ne semblent même pas réellement proche de s'accorder.

Sous contrat jusqu'en 2024, Galette a rappelé, dès les premières rumeurs d'un départ, qu'il comptait honorer sa deuxième année de contrat et que ses résultats lui donnaient le mérite de conserver son poste. Essaie-t-il désormais de mettre la pression sur le club, qui doit engager un nouveau coach pour tenter de retirer l'accord le plus juteux qu'il soit? Possible. Possible aussi qu'il fasse traîner les choses pour mettre le PSG dans une position inconfortable (avoir deux coachs en même temps), histoire de le « ridiculiser » alors que lui considère se faire virer comme un malpropre.