PSG : Kylian Mbappé révèle le club qui le fait rêver en Serie A

Lors de la cérémonie "FIFA The Best", l'attaquant français a répondu à la question d'un fan désirant le venir voir jouer en Serie A.

Kylian Mbappé n'a plus rien à prouver au monde entier. Champion du monde dès l'âge de 18 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain prouve semaine après semaine qu'il est un phénomène du football mondial. Déjà considéré comme le meilleur joueur du monde par certains, dont Pedro Miguel Pauleta, le Français a tout pour être au sommet du football mondial pendant encore au moins une décennie.

Mbappé déclare sa flamme à l'AC Milan

Auteur d'une formidable Coupe du monde avec l'équipe de France et de performances époustouflantes avec le PSG, Kylian Mbappé était nommé dans l'équipe type de l'année et parmi les trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur lors de la cérémonie The Best organisée par la FIFA lundi soir à Paris. Le Français était donc présent pour recevoir sa récompense comme les autres joueurs de l'équipe type de l'année.

Et, comme le montre une courte séquence relayée sur les réseaux, l'attaquant du PSG a lâché une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Debout derrière son père Wilfrid, la star des Bleus a brièvement échangé avec une personne qui lui demandait visiblement de venir en Serie A. "Si je viens, c'est que le Milan AC", a répondu Kylian Mbappé avec le sourire.

Une phrase qui n'indique certainement pas la prochaine destination de Kylian Mbappé, qui n'a jamais caché rêver du Real Madrid, mais qui doit certainement donner de l'espoir aux supporters de l'AC Milan de voir un jour l'international français sous le maillot des Rossoneri. Cette déclaration n'est toutefois pas surprenante, puisque Kylian Mbappé avait déjà affiché sa préférence pour le club milanais en Italie.

Un fan de longue date des Rossoneri

En effet, par le passé, le crack né à Bondy a déjà expliqué avoir une affection particulière pour l'AC Milan à cause de sa nourrice d'enfance qui était italienne et dont la famille supportait les Rossoneri. "Mon lien avec l'AC Milan est spécial. Quand j'étais enfant, j'avais une nounou italienne et je passais beaucoup de temps avec sa famille, qui étaient tous des supporters du Milan AC. Alors, grâce à eux, j'ai aussi encouragé les Rossoneri et regardé beaucoup de matchs du Milan", avait déclaré le champion du monde 2018 à la Gazzetta dello Sport.

"J'ai toujours dit : si je joue en Italie, ce sera uniquement là-bas. Par contre, si j'avais dit le contraire, ils m'auraient tué...", avait ajouté Kylian Mbappé lors de l'entretien accordé cet été. Des photos de l'attaquant du PSG enfant avec le maillot de l'AC Milan floqué Robinho étaient déjà sortis dans la presse par le passé. Pas sûr toutefois qu'on revoit demain la veille, Kylian Mbappé porter le maillot de l'AC Milan tant il a d'autres envies pour la suite de sa carrière.