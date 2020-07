PSG : Kylian Mbappé plus que jamais incertain pour l'Atalanta Bergame

Le PSG annonce environ trois semaines d'arrêt pour Kylian Mbappé. Sa présence contre l'Atalanta Bergame le 12 août prochain paraît peu probable.

Kylian Mbappé est fixé sur son indisponibilité. Sévèrement touché à la cheville droite vendredi contre Saint-Etienne (1-0), l'attaquant du a passé de nouveaux examens, qui ont révélé l'exactitude de sa blessure à la cheville droite.

Dans un communiqué publié ce lundi, le club de la capitale annonce : "Le bilan d'imagerie réalisé aujourd'hui confirme une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe. Suite à ce traumatisme, le délai de reprise est estimé à environ trois semaines."

Ça risque d'être trop juste pour l'

Au sein du PSG, toutefois, on ne souhaite pas confirmer le forfait de Kylian Mbappé pour le quart de finale de face à l'Atalanta Bergame, qui aura lieu le 12 août prochain, soit dans 17 jours seulement. On assure simplement que la présence de l'ancien Monégasque face aux Italiens paraît peu probable, surtout que si d'aventure il revenait plus tôt que prévu, il n'aurait que très peu d'entraînements dans les jambes.

La présence de Kylian Mbappé pour la finale de la contre l'OL vendredi prochain est évidemment exclue.