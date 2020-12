PSG, Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Bayern Munich

Dans une interview au Figaro, Karl-Heinz Rummenigge a confirmé que l’attaquant parisien ne fait pas partie des plans munichois.

Depuis ses débuts en professionnels et même bien avant, Kylian Mbappé a toujours fait tourné la tête des plus grands clubs européens. Au moment de son départ de l’AS durant l’été 2017, le et le avait tenté par tous les moyens de l’attirer en . C’est finalement le PSG qui avait raflé la mise pour 180 millions d’euros et on ne peut pas dire que le club parisien regrette son retour sur investissement.

Pour sa quatrième saison dans la capitale, Mbappé a franchi la barre symbolique des cent buts et fait donc déjà partie du Top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG avec Dominique Rocheteau, Pedro Miguel Pauleta, Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani. Le tout à seulement 22 ans.

Véritable star de l’effectif parisien aux côtés de Neymar, le champion du monde 2018 a pris une dimension mondiale avec le PSG et continue donc d’attirer les cadors européens. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Mbappé n’a pas encore prolongé et l’appétit n’en est que plus grand aux quatre coins de l’Europe.

L'article continue ci-dessous

Le Bayern n'a pas les moyens

Candidat de la première heure, le Real Madrid est toujours prêt à passer à l’action pour faire du natif de Bondy sa prochaine tête d’affiche. Zinedine Zidane et Florentino Pérez n’ont jamais caché leur admiration pour l’attaquant français mais le club madrilène, confronté à la crise du Covid-19, ne devrait pas tenter sa chance durant le prochain mercato estival.

Evalué à 265 millions d’euros par le CIES en janvier 2020, Mbappé ne sera pas bradé par le PSG si ce dernier devenait vendeur. Ce qui n’est pas la tendance malgré l'intérêt supposé pour Lionel Messi. Une chose est certaine, le ne se positionnera pas sur le dossier Mbappé. Malgré l’imposante filiale française au sein du club munichois depuis 20 ans, les champions d’Europe vont rester en marge des discussions.

"J’adore Mbappé et sa manière de jouer, mais on ne pourra jamais le faire venir au Bayern. De toute façon, il est bien là où il est. Nasser (Al-Khelaïfi, président du Paris SG) est un bon ami à moi. Je ne viendrai pas l’embêter sur ce sujet (sourire)", a lâché le président du conseil d'administration du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge dans une interview au Figaro.