PSG : Kylian Mbappé égale Thierry Henry en Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain a battu le Borussia Dortmund, mardi en Ligue des champions avec Kylian Mbappé buteur.

C’est un bon début pour le Paris Saint-Germain en Ligue des champions dans un groupe F considéré comme celui de la mort où logent également Newcastle et l’AC Milan. Pour son début, le club francilien a eu raison du Borussia Dortmund en s’imposant sur le score de 2-0. Kylian Mbappé a montré le chemin de la victoire aux siens.

Mbappé un peu plus dans l’histoire avec le PSG

Le Parc des Princes a servi de cadre, mardi soir, à la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund dans le cadre de la première journée de Ligue des champions. Humilié par l’OGC Nice (2-3) en ouverture de la cinquième journée du championnat de France, vendredi, le groupe de Luis Enrique a sorti le grand jeu contre les Allemands, mardi soir devant ses milliers de supporters. En effet, les Rouge et Bleu s’imposent (2-0) en toute confiance.

Après une première mi-temps terne, Kylian Mbappé montre le chemin de la victoire à ses coéquipiers au début de la seconde période. Servi en retrait dans la surface de réparation, l’ancien Monégasque est contré de la main par Niklas Süle. Intransigeant, le juge central montre le point de penalty. De sang-froid, le Bondynois transforme son tir (49e), ouvrant ainsi le score pour le club de la capitale française. Achraf Hakimi va doubler la mise plus tard (58e) permettant aux Parisiens de s’imposer 2-0.

L'article continue ci-dessous

Avec ce but sur penalty, Kylian Mbappé, qui a rejoint le PSG en 2017, entre encore en peu plus dans l’histoire non seulement du Paris Saint-Germain, mais aussi du football français en Ligue des champions. Le capitaine des Bleus inscrivait, mardi soir, son 35e but en Ligue des champions sous les couleurs du PSG. Il égale ainsi Thierry Henry à qui il est souvent comparé, et qui l’avait fait lors de ses débuts sous les couleurs d’Arsenal, inscrivant 35 buts en LDC entre 1999 et 2007.

Mbappé et Thierry Henry très loin de Benzema

Avec 35 buts inscrits chacun, Thierry Henry et Kylian Mbappé sont très loin de Karim Benzema en ce qui concerne le record de buts d’un joueur français pour un seul club en Ligue des champions de l’UEFA. L’ancien de l’Olympique Lyonnais, avec le Real Madrid, a pu inscrire 78 buts entre 2009 et 2023 avant de quitter le club vice-champion d’Espagne pour l’Arabie Saoudite en s’engageant avec Al-Ittihad.

Au total, Karim Benzema compte 90 buts inscrits en Ligue des champions, dont 12 avec l’OL. Ce qui fait de lui le quatrième meilleur buteur de la compétition derrière son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo (141), Lionel Messi (129) et Robert Lewandowski (92). Quant à eux, Thierry Henry est 9e avec 51 buts (dont 7 avec Monaco et 9 avec le Barça) et Mbappé est 19e avec 41 réalisations (35 avec Paris, 6 avec Monaco).

Kylian Mbappé n’est plus qu’à deux longueurs de son ancien coéquipier Neymar (43), qui est parti en Arabie saoudite cet été, et trois du duo Didier Drogba/Alessandro Del Piero, qui compte 44 réalisation chacun.