PSG, Kylian Mbappé a fait son retour à l’entraînement

Après trois semaines et demi de vacances, Kylian Mbappé a effectué son retour à l’entraînement du PSG, ce jeudi.

Son retour n’était attendu que pour lundi prochain mais Kylian Mbappé a considéré qu’il était déjà l’heure de remettre le bleu de chauffe. Quatre jours avant sa reprise officielle, l’attaquant du PSG a fait son retour à l’entraînement, au lendemain de la victoire parisienne contre Augsbourg en amical, et ainsi commencer sa préparation pour la saison à venir.

Le natif de Bondy a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux avec une story dans les vestiaires du centre d’entraînement, nouvel équipement sur le dos.

Trois semaines et demi après l’élimination de l’équipe de France en huitième de finale de l’Euro 2020 contre la Suisse et son tir au but raté, l’international français est désormais pleinement tourné vers les échéances en club.

Sera-t-il pour autant un joueur du PSG dans les semaines à venir ? Ce retour à l’entraînement va bien évidemment faire resurgir les questions sur l’avenir de Mbappé dans le club de la capitale.

🔴🔵 Mbappé est de retour au camp des loges. pic.twitter.com/Pd3b0IJhrA — Media Parisien (@MediaParisien) July 22, 2021

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé, à la différence d’un Neymar. Souhaitant des garanties sur les ambitions parisiennes, l’ancien Monégasque n’est pas pressé et sait que le temps joue en sa faveur avec la possibilité de signer où bon lui semble à partir de janvier 2022.

Le Real Madrid est un courtisan de la première heure mais n’a actuellement pas les moyens de s’attacher les services du dernier meilleur buteur de Ligue 1 et espère secrètement que les discussions s’enlisent entre le clan Mbappé et le PSG.

En attendant de faire l’éclaircie sur son avenir et de certainement rencontrer ses dirigeant, Mbappé va attaquer sa préparation au même titre que Wijnaldum, l’international néerlandais étant également sur le pont depuis jeudi et l’officialisation de sa signature.

Avec en point de mire, le Trophée des Champions contre le champion sortant, Lille, du côté de Tel-Aviv, le 1er août prochain. Avant de reprendre les choses sérieuses en championnat une semaine plus tard du côté de Troyes pour la première journée de Ligue 1.