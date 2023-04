PSG : Juninho donne un précieux conseil à Lionel Messi pour son avenir

Le Brésilien mise sur une fin d'aventure entre Lionel Messi et le PSG. Il a donné un conseil à l'Argentin pour sa future destination.

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi ne manque pas de prétendants. L'Argentin a reçu un véritable pont d'or de la part du club saoudien d'Al-Hilal, tandis que le FC Barcelone a affirmé vouloir faire revenir son mythique numéro 10 en Catalogne. Sur RMC dans Rothen s'enflamme, Juninho a affirmé qu'il espère voir Lionel Messi retourner au FC Barcelone l'été prochain.

"Le meilleur choix c'est le Barça"

"Il a tout réussi, il a été champion du monde, mais le temps passe pour tout le monde. Je pense que la meilleure chose c’est de retourner au Barça, mais d’une autre manière. Retourner au Barça avec le même contrat, ça risquerait de mal passer auprès des supporters. S’il retourne au Barça, avec son cœur, un autre discours et un contrat dans les conditions du Barça d’aujourd’hui, ça peut être un bon choix", a analysé l'ancien joueur de Lyon.

C’est mieux que d’aller jouer un derby contre Cristiano Ronaldo

, sans manquer de respect au championnat saoudien. Le meilleur choix c’est de retourner au Barça, même si ce ne sera pas facile pour Xavi de trouver un équilibre d’équipe parce qu’il y a Robert Lewandowski".

"C'est mieux qu'un derby contre CR7"

Juninho ne veut surtout pas que Lionel Messi accepte la proposition d'Al-Hilal et rejoigne l'Arabie Saoudite : "

Mais Xavi a une relation d’intimité avec Messi, ce qui pourrait lui permettre parfois de le mettre plus facilement sur le banc et de le garder pour les matchs plus importants. A Barcelone, Messi a le respect du vestiaire, des joueurs, des supporters, de la ville. Personne ne fera ce qu’il a fait avec le Barça", a conclu l'ancien directeur sportif de l'OL.

Je veux voir Messi finir sa carrière à Barcelone. C’est l’enfant de Barcelone, c’est plus qu’un joueur pour ce club. Il a ce club dans le cœur".

Un constat partagé par Jérôme Rothen. Pas tendre avec Lionel Messi en raison de ses performances et son investissement au PSG, l'ancien international français a envie de le voir retourner en Catalogne et finir sa carrière comme il se doit : "

"Il n’est pas venu à Paris pour les bonnes raisons. Il a toujours ressenti un peu de tristesse ici. Il va à Barcelone dès qu’il a un peu de temps libre. Xavi a envie de lui faire une place, donc tout est réuni pour retrouver Messi à Barcelone. Il a besoin de ce cocon. J’aimerais qu’il reconnaisse qu’il a fait une erreur en allant à Paris", a conclu Jérôme Rothen.