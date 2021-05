PSG - JO, Pochettino et "nouveau projet" : Paris en "mission Mbappé"

Sous contrat jusqu’en 2022, Kylian Mbappé demeure annoncé au Real Madrid cet été. À moins que le PSG ne parvienne à le prolonger…

Neymar a prolongé, et les supporters du PSG attendent désormais le tour de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022, comme le Brésilien il y a encore quelques jours, le Tricolore se retrouve lui aussi annoncé proche de l’un des deux ogres espagnols : le Real Madrid, qui lui fait la cour depuis 2017 et son éclosion à Monaco.

Dans un monde normal - comprenez dans le monde d’avant - sans Covid-19, Mbappé aurait déjà fait ses valises pour la capitale espagnole. Peut-être dès 2020, ou sinon cet été. Comme promis à la famille, le président madrilène Florentino Perez aurait signé un chèque "qu’on ne peut refuser" à son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi. Mais ce monde n’existe plus.

Négociations en cours… avec les deux clubs

À écouter Perez, qui comptait justement se servir de l’éphémère Super Ligue pour payer le transfert de Mbappé, la Maison Blanche n’aurait aujourd’hui plus les moyens de s’offrir la star. Une star estimée ce mardi à 189 millions d’euros par le cabinet d’audit KPMG, soit le joueur le plus cher du monde… malgré une petite année de contrat restante.

Tout l’enjeu se situe ici pour Paris. Si Mbappé prolonge dès maintenant, Madrid ne pourra pas négocier un transfert au rabais cet été. Et surtout, le PSG s’éviterait l’humiliation de voir un joueur acheté 180 millions d’euros en 2017 partir gratuitement à l’étranger dans un an. À l’heure actuelle, les négociations sont en cours… avec les deux clubs.

Les JO pour charmer Mbappé ?

Côté PSG, on joue la carte de la séduction, et l’atout Jeux Olympiques pourrait sortir de la manche. Pré-sélectionné pour cet été par Sylvain Ripoll, Mbappé ne pourra rallier Tokyo si le PSG le lui interdit. Mais, comme le souligne L’Équipe, "la question de sa participation aux JO pourrait constituer une concession appréciable" dans l’optique d’une prolongation, même si "KM7" n’ira pas jusqu’au clash pour les JO.

La simple hypothèse émise par nos confrères pourrait effectivement se transformer en indice de poids, mais il convient d’attendre la réponse définitive du PSG. Autre point sur lequel Mbappé n’a pas souvent été écouté, malgré ses demandes : le mercato. Là encore, Paris pourrait et devrait donner davantage d’importance au Français pour l’impliquer dans le projet.

Pochettino parle d’un "nouveau projet"

Les mots de Mauricio Pochettino ce mardi vont en partie dans ce sens : le PSG version 2021-2022 sera drastiquement différent du PSG 2020-2021. "Ce serait bien qu’on gagne la L1 et la Coupe de France pour commencer une nouvelle saison avec une nouvelle stratégie, un nouveau plan et un nouveau projet", a-t-il confié en conférence de presse. Les mots sont forts. Suffisamment forts pour convaincre Mbappé ?

Le champion du monde attend davantage que des promesses, il veut des actes. La prolongation actée de Neymar rentre dans cette catégorie, celle attendue de Julian Draxler un peu moins. Depuis toujours, Mbappé réclame une équipe compétitive à Paris pour aller chercher la Ligue des Champions, et les premières pistes du mercato parisien donneront une première idée sur l’implication ou non de "KM7".

Des actes, vous dit-on. Car au niveau des palabres, Mbappé est servi. Pochettino, encore une fois : "Les chiffres montrent que c'est le joueur le plus important, le plus déterminant de l'équipe aujourd'hui. Se passer de Kylian, nous n'y pensons pas. Le club compte sur lui, je compte sur lui. On espère l'avoir pour beaucoup d'années", a-t-il espéré en conférence de presse.

Le Real d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier

Le technicien argentin dit pourtant vrai : aujourd’hui, Mbappé est le véritable patron du PSG. Il le sait, et cela le place en position de force dans les négociations. À Paris de lui offrir ce qu’il réclame : des concessions dont aurait pu bénéficier Neymar avec les JO, une implication directe dans ce "nouveau projet" via le mercato, et donc une équipe digne de ce nom pour atteindre les objectifs.

L’aspect financier importe également, mais il passe après le sportif. Une mauvaise nouvelle… pour Madrid. Car la Casa Blanca n’est plus celle qui a marché sur l’Europe du football entre 2016 et 2018, et elle pourrait réaliser une nouvelle saison blanche. Elle est loin, l’époque où Mbappé refusait de venir pour éviter d’être relégué au second plan par Gareth Bale et son idole Cristiano Ronaldo…