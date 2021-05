Mbappé avec Gignac au Japon ?

Ayant clamé son désir de disputer les Jeux Olympiques, Mbappé a été pré-sélectionné dans la liste de 85 joueurs de Sylvain Ripoll.

L’été de Kylian Mbappé s’annonce très chaud. Devant participer à l’Euro 2021 avec l’équipe de France, l’attaquant du PSG doit également trancher sur son avenir dans le club de la capitale.

Jouera-t-il toujours dans le championnat de France la saison prochaine, là où il a été quadruple champion avec Monaco et le PSG, ou succombera-t-il aux sirènes espagnoles du Real Madrid ? Le suspense demeure entier depuis des semaines, le champion du monde 2018 ne laissant pratiquement aucun indice sur sa future décision.

Le doute, il ne tient pas qu’à l’avenir de Mbappé mais également à une participation de sa part aux Jeux Olympiques de Tokyo. Au moment de la qualification des Espoirs pour le tournoi olympique qui était censé se jouer l’été dernier, le Parisien n’avait pas caché son désir de revêtir la tunique française et pourquoi pas imiter Lionel Messi ou Neymar, sacrés champion olympique avec leur pays.

Mais avec une potentielle finale de l’Euro le 11 juillet et un début de tournoi le 22 du même mois, difficile d’imaginer la star française pouvoir conjuguer les deux après une saison déjà particulièrement lourde en terme de rythme de matchs. C’est d’ailleurs ce qu’avait laissé sous-entendre Noël Le Graët il y a quelques semaines.

"Les JO? Je n’en sais rien, en tout cas lui, quand on lui pose la question, il dit 'oui, si on peut', avait déclaré le président de la FFF début mars. Mais c’est difficile entre les matchs de l’équipe de France et ceux du PSG s’ils vont loin (en Ligue des champions). Mais j’ai trouvé très sympa qu’il dise ça."

En tout cas, Sylvain Ripoll a décidé de l’inclure dans son projet comme l’annonce L’Equipe. Comme son coéquipier au PSG, Colin Dagba, Kylian Mbappé fait partie des noms retenus par le sélectionneur des Espoirs dans la liste très élargie des 85 noms potentiellement sélectionnables.

L’ancien coach de Lorient a jusqu’à la fin juin pour rendre officielle sa liste des 18 où l’on pourrait notamment retrouver un certain André-Pierre Gignac, qui n’a plus porté le maillot de la France depuis octobre 2016.