Officiel - Neymar prolonge au PSG jusqu'en 2025

C'était attendu depuis de longs mois, c'est désormais officiel : Neymar est lié au club de la capitale pour encore quatre saisons.

Grand ouf de soulagement pour tous les supporters du Paris Saint-Germain. Comme annoncé vendredi soir par L'Equipe, le PSG a annoncé la prolongation de contrat de Neymar ce samedi, pour les quatre prochaines saisons.

Une très bonne nouvelle et un signal fort envoyé par le PSG, qui pourra toujours compter sur l"un de ses meilleures joueurs lors des prochaines saisons. Reste à savoir si Kylian Mbappé suivra dans les prochaines semaines pour continuer d'accompagner son compère.

Le club l'a annoncé ce samedi par le biais d'un court clip mettant en avant plusieurs grands moments de son n°10 depuis son transfert pour 222 millions d'euros en provenance de Barcelone, à l'été 2017. "Ici c'est Paris", vient conclure le joueur formé à Santos, tout sourire.

"C’est un grand bonheur de prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux à Paris", a déclaré l'intéressé dans le communiqué publié par le club.

"C’est une vraie fierté de faire partie de ce groupe, de travailler avec ces joueurs, ce grand entraîneur et de faire partie de l’histoire de ce club. Ce sont des choses qui me font croire encore plus à ce grand projet.

"Ici, j’ai grandi en tant que personne, en tant qu'être humain et en tant que joueur, aussi. Je suis donc très heureux de prolonger et j’espère gagner encore beaucoup de trophées ici."

"Le centre de gravité de notre ambitieux projet pour faire grandir le PSG se situe dans le cœur, le talent et l’implication totale de nos joueurs", s'est pour sa part réjoui le président du club, Nasser Al-Khelaifi.

"Je suis fier de voir Neymar Jr réaffirmer aujourd’hui son engagement à long terme, jusqu’en 2025, au sein de la famille du Paris Saint-Germain, dont il continuera à ravir les fans. Nous sommes très heureux de le voir continuer à s’inscrire dans notre projet et de se trouver à nos côtés pour de nombreuses années encore."

L'article continue ci-dessous

Il y a deux ans pourtant, à l'été 2019, le Brésilien avait fait le forcing pour retourner au Barça, son cacher son mal être en Ligue 1. Mais finalement, quatre ans après son arrivée dans la capitale française, le capitaine de la Seleçao se dit pleinement épanoui.

Entre-temps, Neymar a été prépondérant dans les deux excellents parcours parisiens en Ligue des champions en 2020 et 2021, même si l'équipe désormais dirigée par Mauricio Pochettino n'est toujours pas parvenue à décrocher le sacre européen tant attendu depuis l'arrivée de QSI à la tête du club, voilà dix ans.

En attendant, les Rouge et Bleu ont un déplacement crucial ce dimanche soir sur la pelouse de Rennes pour rester au contact de Rennes dans la course au titre, après la victoire de Lille dans le derby face à Lens.