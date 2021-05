Draxler devrait bientôt prolonger au PSG

En fin de contrat à l'issue de la saison, Julian Draxler devrait poursuivre l'aventure en prolongeant de trois ans à Paris.

Selon les informations de L'Equipe, Julian Draxler devrait bientôt prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Arrivé dans la capitale française à l'hiver 2017, le milieu de terrain allemanda régulièrement été en difficulté depuis les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé six mois plus tard.

Mais depuis la nomination de Mauricio Pochettino en cours de saison, la donne a changé. Titulaire notamment lors des deux rencontres face au Bayern Munich en quarts de finale de Ligue des champions, Draxler a su gagner l'estime de l'entraîneur argentin, qui a fait le forcing pour le voir poursuivre l'aventure.

En fin de contrat au 30 juin prochain, l'Allemand devrait en effet étendre son contrat dans la capitale de trois saisons suppélmentaires, soit jusqu'en juin 2024. Un souhait également justifié par la situation économique actuelle, alors que le club - comme l'ensemble des clubs européens - a été fortement touché par la crise sanitaire, avec des pertes qui pourraient se chiffrer à 200 millions d'euros.

Toujours selon L'Equipe, le joueur de 27 ans verrait toutefois son salaire revu à la baisse du fait de la situation. Le quotidien affirme que Draxler avait pourtant une proposition plus élevée de la part du Bayern Munich (en plus de l'intérêt de plusieurs clubs en Premier League et en Serie A) mais se plaît à Paris et s'apprêterait donc à accepter la proposition du club.

Un vrai retournement de situation pour un joueur auquel le PSG cherchait une porte de sortie lors des différents mercatos de ces dernières saisons, avant de sembler se résigner à le voir partir libre cet été. Ce qui ne devrait donc pas être le cas.

Titulaire ce dimanche sur la pelouse de Rennes, l'ancien joueur de Shalke 04 compte pas moins de 23 matchs joués depuis l'arrivée de Pochettino, un véritable changement par rapport à son compatriote Thomas Tuchel, qui ne comptait pas vraiment sur lui.

Cette prolongation s'inscrirait dans la suite de la politique du club, qui s'est notamment assuré de l'avenir à long terme de Juan Bernat, Keylor Navas et surtout Neymar ces dernières semaines. Le Brésilien est lui désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2025.