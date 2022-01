PSG : Jérôme Rothen dézingue Neymar et Leonardo

Toujours indisponible pour cause de blessure, Neymar était absent à la reprise de l'entraînement du Paris Saint-Germain. Le Brésilien a été autorisé par le club de la capitale à rester au Brésil pour poursuivre sa convalescence et reviendra en France le 9 janvier prochain. Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a poussé un coup de gueule suite à ce nouveau passe droit accordé à l'ancien ailier du FC Barcelone par les dirigeants du club parisien.

"Oui c'est surtout Neymar qui me révolte. Le retour tardif, on l’a tous connu quand on a beaucoup joué sur la première partie de saison. Il y a des coachs qui peuvent être satisfaits du résultat, pas spécialement du contenu. Je ne vais même pas parler du retour tardif des joueurs 48h avant un match, car ce soir le PSG joue à Vannes. Si cela passe, et cela devrait passer, pas de problème sinon c’est une faute professionnelle. C'est sûr que s'ils se font éliminer les critiques vont fuser après ce retour tardif. Mais apprendre que Monsieur Neymar, Mister Neymar... C’est un vrai sketch! Lui tout seul, mais le club aussi est un sketch", a lancé Jérôme Rothen.

"Comment accepter cela d’un tel joueur, qui a encore joué 50% des matchs depuis le début de saison et qui a, par rapport aux autres années, un ratio nombre de buts et de passes décisives en-dessous de ce qu’il faisait. Il est moins performant. C'est normal, il prend de l’âge, il prend des kilos en s’arrêtant, il n’a pas l’hygiène de vie adéquate. Quand tu as passé les 30 ans, la récupération se passe moins bien qu’à 25 ans et quand tu fais des conneries, tu es rattrapé par tout cela. Mais ok, pas de souci", a ajouté l'ancien milieu de terrain du PSG.

Rothen en veut à Leonardo

Jérôme Rothen s'est ensuite offert le scalp de Leonardo, coupable selon lui de laisser son compatriote faire ce qu'il veut : "C'est inadmissible de la part du club, et j’en veux encore une fois au directeur sportif parce que c’est lui gère la direction sportive, c'est son titre. Et en plus il n’a pas les mains liées. Je le répète encore, il faut arrêter de penser que les dirigeants et le président ou l’entraîneur l’empêchent de faire ceci ou cela. Non, c’est lui qui décide de tout. C’est lui qui donne l’aval à Neymar de rester jusqu’au 9 janvier et de se faire soigner au Brésil. Mais où on est ? Mais où on est ? Mais où on est ? C’est incroyable!"

"Tu te dis directeur sportif d’un des plus grands clubs d’Europe et tu veux gagner la Ligue des champions. Au niveau des moyens, pas de problème. Mais qu’il compare, lui qui est revenu d’Italie ces dernières années. Va en Allemagne, va en Angleterre voir comment cela se passe. Ils n'ont pas de trêve en Angleterre, mais par rapport aux autres. Comment est-ce possible que sur un match de reprise il y ait beaucoup d’absents ? Il y a le Covid ok, mais sinon il y a les joueurs rentrés tardivement et incapable de jouer 90 minutes. Cela ne se passe jamais dans les autres championnats. Sur un match de Coupe d'Allemagne, au Bayern c'est l'équipe type qui joue d'entrée", a ajouté l'ancien international français.

"L'image du PSG en pâtit encore"

"Jamais un de tes joueurs phares ne se fait soigner à l’étranger et encore moins dans son pays. Il est en période de vacances. Ce n’est pas normal, et moi ça m'énerve, parce que l’image du PSG en pâtit encore à travers les conneries de Neymar sur les réseaux sociaux comme le poker, les fêtes, le Nouvel an… Maintenant il va nous faire des vidéos où il soulève des poids pendant trente secondes pour dire qu’il se prépare pour revenir à fond en février. Et il y en a qui vont tomber dedans encore", a conclu le consultant RMC.