PSG : Maldini critique Donnarumma pour avoir quitté l'AC Milan

Gianluigi Donnarumma a pris la décision de quitter son club formateur l'été dernier pour rejoindre le Paris Saint-Germain. L'international italien, en fin de contrat avec l'AC Milan, a refusé de prolonger avec le club italien et s'est retrouvé libre de pouvoir choisir sa future destination. Longtemps annoncé à la Juventus par le passé pour suivre les traces de Gianluigi Buffon, Gianluigi Donnarumma a finalement décidé de rejoindre la capitale française au détriment d'autres grands clubs européens.

Le directeur technique de l'AC Milan, Paolo Maldini, a accusé Gianluigi Donnarumma d'avoir été motivé par l'argent lors de son transfert au Paris Saint-Germain. L'international italien a rejoint l'équipe française sur un transfert gratuit cet été après avoir laissé son contrat avec Milan expirer. Le gardien de but est passé par le centre de formation des Rossoneri et a fait plus de 250 apparitions avec l'équipe première avant son départ, mais l'ancien défenseur légendaire dit qu'il manquait de passion pour le club.

Maldini remet en cause l'amour du club de Donnarumma

"Gianluigi Donnarumma est une belle personne, pleine d'émotions", a déclaré Paolo Maldini. "Je pense que dans un monde idéal, la seule vraie motivation pour un footballeur devrait être la passion, mais si votre objectif est d'obtenir une rédemption sociale et de l'argent à donner à votre famille, qui s'est serré la ceinture pour vous pendant vos années d'enfance, ce sont des motivations compréhensibles".

"Pour atteindre certains résultats et une certaine stature en tant que joueur, les motivations sportives sont fondamentales. Parfois, les besoins d'un joueur ne correspondent pas à ceux d'un club. Il y a ceux qui préfèrent attendre et ceux qui sont pressés. Ce n'est pas à moi de juger certains choix", a conclu l'ancienne légende de l'AC Milan.

Donnarumma pas encore aussi indiscutable qu'à Milan

Gianluigi Donnarumma n'a pas réussi à arracher la place de portier numéro 1 au PSG cette saison. Le joueur de 22 ans est en concurrence avec Keylor Navas pour une place dans l'équipe et n'a fait que 11 apparitions - huit en Ligue 1 et trois en Ligue des champions. Mauricio Pochettino prônant une alternance entre deux grands portiers du football mondial ces dernières saisons. Mais tout indique que l'international italien va petit à petit prendre de l'importance au sein de cette équipe et sera probablement le numéro 1 du poste la saison prochaine.

Le gardien de but a admis qu'il était frustré par sa situation actuelle, disant que cela le "perturbe" de ne pas être le premier choix. Mais Gianluigi Donnarumma, élu meilleur gardien du monde en 2021, va devoir prendre son mal en patience et s'il continue sur sa lancée et enchaîne les bonnes performances, il va très vite hérité du statut qu'il désire au sein du club de la capitale.