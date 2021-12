PSG : Icardi était prêt à arrêter sa carrière

En octobre, Mauro Icardi et sa femme Wanda se sont déchirés en direct via réseaux sociaux interposés, cette dernière accusant son mari de la tromper avec Maria Eugenia « China » Suarez, une actrice et chanteuse argentine.

Wanda Icardi avait alors quitté Paris pour rejoindre Milan avant d'être rejointe par son mari, que le PSG avait autorisé à s'absenter pour régler ses problèmes conjugaux. Le couple s'est finalement réconcilié et ils sont rentrés à Paris.

Après cet épisode digne des « Feux de l'amour », Wanda Icardi a accordé un entretien exclusif à la journaliste Susana Giménez lors de l'émission « Susana, Invitada de Honor », diffusée sur la chaîne argentine Telefe, le 23 novembre.

Dans cet entretien, Wand Icardi revient sur les tribulations du couple : « Mauro est venu me rejoindre à Milan. Il m'a dit qu'il avait commis l'erreur de sa vie. Il m'a dit que si je le quittais, il mettait un terme à sa carrière. »

Wanda s'est aussi confiée sur l'aventure de son mari avec la « China » Suarez : « Ils se sont rencontrés à Paris. Entre eux, il aurait pu tout se passer mais au final, il ne s'est rien passé. »

Wanda confirme également qu'elle est toujours en couple avec Mauri Icardi : « Je n'ai aucun doute sur le fait que Mauro m'aime. Je suis catégorique, nous n'avons jamais rompu. Avec Mauro nous restons ensemble par amour. »

A la fin de l'interview, Mauro Icardi débarque sur le plateau et embrasse sa femme. Tout est bien qui finit bien.