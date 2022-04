PSG : Gianluigi Donnarumma revient sur l'élimination en C1

Fautif sur l'égalisation madrilène lors du match retour au Santiago Bernabeu (3-1), Gianluigi Donnarumma avait offert à Karim Benzema l'opportunité de faire douter tout un club. Pressé par le Français, le portier du Paris Saint-Germain avait perdu un ballon chaud, avant de céder face à l'attaquant du Real Madrid. La suite avait pris des allures de déroute collective...

"Oui, c'était dur, c'était très dur"

Plein d'espoir en début de saison, le PSG est donc tombé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et Gianluigi Donnarumma n'y est pas pour rien. Arrivé l'été dernier en provenance de l'AC Milan, le gardien italien est revenu sur le climat pesant qui règne depuis cette élimination, souhaitant se concentrer sur les prochaines échéances pour avancer.

"Oui, c'était dur, c'était très dur. On comprend le mécontentement des supporters, mais on sait aussi que malheureusement, c'est le football. Nous devons aller de l'avant et nous le faisons. C’est difficile, mais dans cette équipe, il n’y a que des grands joueurs. Nous sommes tous tristes pour la Ligue des champions, mais nous nous devons aussi de regarder vers l'avenir et de bien finir cette saison, redonner de la joie à nos supporters, en retrouvant le plaisir de jouer, et c'est ce que nous sommes en train de faire", a-t-il confié à PSGTV.

Donnarumma est prêt pour la fin de saison

"On s'entraîne bien, on travaille dur. Nous sommes prêts pour ce rush final, et à offrir cet ultime moment de joie à nos supporters. On ne doit pas oublier que reconquérir le championnat était aussi notre objectif et que ce n'est pas facile. Mais nous sommes là, nous nous sommes réunis et nous nous donnons de la force les uns envers les autres", a ensuite assuré Gianluigi Donnarumma. Ce samedi soir, Paris a rendez-vous à Clermont (21h00).