PSG : Gianluigi Donnarumma en danger avec Luis Enrique ?

L'arrivée de Luis Enrique pourrait bouleverser la hiérarchie des gardiens de but au Paris Saint-Germain.

Qui dit nouvel entraîneur, dit compteur remis à zéro. Ce n'est bien évidemment pas le cas pour tout le monde puisque certains joueurs sont indiscutables et garderont leur place dans le onze de départ peu importe le technicien. Mais au PSG, l'arrivée de Luis Enrique risque de rebattre certaines cartes.

Un gardien sera recruté

Et si on pouvait s'attendre à un changement de système ou d'hommes de la part de Luis Enrique, un changement de gardien de but paraissait bien moins prioritaire. Pourtant, d'après les informations de L'Equipe, l'Espagnol envisage le recrutement d'un gardien, avec la blessure de Sergio Rico, et pourrait choisir un élément pour concurrencer Gianluigi Donnarumma.

L'Italien n'a pas fait l'unanimité depuis son arrivée dans la capitale. Gianluigi Donnarumma ne reste pas sur la meilleure saison de sa carrière et a même parfois paru fébrile, notamment dans son jeu au pied qui a coûté des points au PSG, mais aussi une élimination face au Real Madrid en Ligue des champions il y a deux ans.

Lloris, De Gea ou Kepa en numéro 1 bis ?

Or, Luis Enrique apprécie particulièrement les gardiens doués dans le jeu au pied ce qui pourrait coincer avec Gianluigi Donnarumma. Si le PSG pense avant tout à régler la situation de Keylor Navas, l'arrivée d'un gardien semble inéluctable au vu de la situation de Sergio Rico, qui s'améliore certes mais qui ne sera pas présent en début de saison.

Reste à savoir si Luis Enrique souhaitera un réel numéro 2 ou plutôt un numéro 1 bis pour venir chatouiller l'Italien. D'après les informations de L'Equipe, si la deuxième solution est envisagée, le PSG a déjà coché les noms de David De Gea, Hugo Lloris, libre, ou encore de Kepa, disponible sur le marché.

Une première approche aurait même eu lieu avec l'ancien international français mais ce dernier risque de souffrir également d'un jeu au pied qui ne convaincra surement pas Luis Enrique. Gianluigi Donnarumma n'est pas intouchable au PSG et va devoir faire taire ses détracteurs et convaincre Luis Enrique de lui faire pleinement confiance.