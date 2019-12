PSG-Galatasaray, Thomas Tuchel : "Mbappé doit accepter mes choix, mais au bout d'une minute c'était oublié"

L'entraîneur du PSG a parlé de sa relation avec Kylian Mbappé ce mardi en conférence de presse. Retrouvez l'intégralité de son intervention.

L'heure de réaliser un match référence ?

Thomas Tuchel : On essaye toujours de faire un match complet, avec de l'intensité. Mais on a onze adversaires, qui sont là pour gagner aussi. Demain, ce sera la même chose. Mon équipe a montré une bonne mentalité à . Pour moi, c'était comme un match de dans l'intensité. Ce sont des matches nécessaires pour grandir et progresser physiquement. On a montré notre faim de gagner et je suis convaincu que nous sommes prêts pour demain.

Un turn-over mercredi ?

Pas trop. On a la possibilité peut-être de laisser quelques joueurs au repos. Ce n'est pas la peine de prendre trop de risques avec des blessures ou des cartons jaunes. Mais c'est un match important, en Ligue des champions. Il y aura peut-être des changements, mais sûrement pas trop. On parlera avec les médecins et les docteurs demain, puis on prendra une décision.

"Il n'y aura pas trop de changements"

Quatre joueurs offensifs encore ?

On a décidé de jouer avec quatre joueurs offensifs contre Montpellier. Peut-être qu'on fera la même chose demain. Tout le monde veut jouer, et l'idée c'est toujours de donner des minutes à tous les joueurs. On a beaucoup de matches qui vont arriver en janvier ou février. Il y aura 19 matches, et c'est nécessaire qu'on arrive avec une grande équipe durant ces deux mois. Il est nécessaire que tout le monde soit là, dans la concurrence, avec quelques minutes dans les pieds, en montrant que chacun peut être important pour nous. C'est le défi pour moi de trouver la meilleure solution.

L'influence des cartons jaunes

Pour Di Maria, c'est un petit peu plus facile de jouer avec un carton jaune, que pour Thomas Meunier dans la défense par exemple. Mais il y a des choses qu'on décidera demain matin avec les kinés et les joueurs.

Sa relation avec Leonardo

Nous avons une bonne relation, très proche. Il est super professionnel, super direct. Il est fort, il a son avis, on partage des choses, et après on décide.

La gestion de Mbappé

Il veut toujours gagner, il n'aime pas sortir, mais il doit l'accepter. C'est mon choix. Il est nécessaire de montrer du respect pour les gars qui rentrent aussi. Je sais que les joueurs n'aiment pas ça, mais je ne le prends pas personnellement. Il était déçu, mais après une minute, c'était oublié. Il aime Choupo, il a beaucoup de respect pour lui et pour moi également.

Le retour de Cavani

ll a fait l'entraînement avec le groupe seulement aujourd'hui. Il cherche le rythme, c'est aussi ma responsabilité. Je ne lui donne pas beaucoup d'occasions de retrouver de rythme, je sais. Il n'a pas beaucoup joué, ce n'était pas sa faute. Il est super professionnel, il est déçu c'est sûr, mais il travaille avec un bon état d'esprit, toujours positif. Il travaille pour être là quand c'est nécessaire, mais il a perdu quelques jours et il manque encore un petit peu de rythme. On doit attendre l'entraînement de demain, et si c'est possible je lui donnerai quelques minutes parce que c'est Edi. On a besoin de lui en forme et il l'a mérité c'est clair.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.