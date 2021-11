PSG : Franck Leboeuf croit encore en Kimpembe

Presnel Kimpembe a vécu une semaine difficile. Dans le dur à Leipzig mercredi soir, le défenseur central du PSG s'est rendu coupable d'une faute sur Nkunku dans les dernières minutes pour provoquer un penalty qui a coûté la victoire aux Parisiens.

Blessé, l'international français a ensuite dû renoncer à la convocation de Didier Deschamps avec les Bleus et ne sera pas du voyage du PSG ce samedi soir sur la pelouse de Bordeaux.

Pour autant, Franck Leboeuf n'est pas inquiet outre mesure pour le joueur formé dans l'ouest de la capitale. "Il faut se faire confiance. Les qualités qui lui ont permis d'arriver à ce niveau, elles sont toujours là. Il y a eu certaines actions tellement bêtes que c'en est trop gros. Mais le penalty provoqué contre Leipzig mercredi n'est qu'une erreur de parcours", a estimé le champion du monde 1998 sur le site officiel de la Ligue 1.

"Presnel Kimpembe me fait un peu penser à Carlos Mozer. C'était un défenseur extraordinaire, mais il faisait presque une boulette par match quand il était avec l'OM. Un gros tacle, une grosse faute, un mauvais contrôle... Mais ça restait un joueur exceptionnel. Il faut que Presnel se fasse confiance. Carlos Mozer restait imperturbable, il faut que Presnel fasse de même."

Utilisé à tous les matchs depuis le début de saison par Mauricio Pochettino en raison des tros nombreuses absences dans les rangs parisiens, Kimpembe manque de continuité dans ses prestations et se retrouve régulièrement critiqué.

Le défenseur central va donc désormais pouvoir profiter des deux semaines de trêve internationale pour récupérer et se remettre de sa blessure. en espérant être de retour à son meilleur niveau pour la fin d'année.

"Je pense que Paris attend que Sergio Ramos revienne pour l’aligner dans une défense à trois avec Marquinhos et Kimpembe. Pour moi, c’est obligatoire pour le PSG de jouer à trois derrière pour compenser le peu de repli défensif des trois de devant", a également estimé Leboeuf.

"Il faut nécessairement plus de joueurs au milieu, avec Gueye et Verratti dans l’axe, ou Pereira quand Verratti n’est pas là. Il faut être costaud dans cette zone pour permettre à Hakimi, Bernat et Mendes de jouer beaucoup plus haut, notamment grâce à une meilleure couverture derrière. Actuellement, le PSG est souvent noyé au milieu et les deux défenseurs centraux se font laminer quand il y a une attaque adverse."