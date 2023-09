L’Eintracht Francfort est en plein regret après avoir transféré Randal Kolo Muani au PSG. Le club allemand explique.

Alors que Francfort a failli faire capoter le transfert de Randal Kolo Muani dans la journée du vendredi, le Français a fini par signer officiellement au PSG au dernier moment du mercato. L’international tricolore (9 sélections) a rejoint le PSG contre une belle rançon de 95 millions d’euros (bonus inclus).

L’Eintracht Francfort ne voulait pas lâcher Kolo Muani

Après seulement une saison chez l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani quitte l’Allemagne et fait son come-back en France. Parti librement du FC Nantes à l’été 2022, l’ailier de l’Equipe de France (24 ans) a signé un contrat jusqu’en 2027 avec les Allemands.

Approché par le Paris Saint-Germain avec qui il a conclu un accord cet été, le Français a mis tous les moyens de son côté pour rendre son transfert possible. En effet, il signe officiellement dans la soirée du vendredi, date butoir du mercato estival. Mais avant, Francfort a rejeté deux offres du club de la capitale française pour son attaquant.

Francfort, en regret, explique le transfert de Kolo Muani

Bien que le transfert de Randal Kolo Muani vers le Paris Saint-Germain soit le plus élevé de l’histoire du club allemand (75 millions d'euros plus 15 millions de bonus), cela n’a pas été suffisant pour faire jubiler l’Eintracht Francfort. Puisque le club regarde ce qu’il a perdu en matière de talent, et non ce qu’il encaisse comme enveloppe.

« Nous aurions aimé voir Randal avec nous plus longtemps et nous l'avions toujours communiqué en conséquence au cours des dernières semaines. En fin de compte, l'évolution des dernières heures et les paramètres économiques associés, qui signifient des revenus records pour l'Eintracht Francfort grâce au transfert d'un joueur, ont été décisifs », reconnaît le Directeur sportif de Francfort, Markus Krösche.

Par ailleurs le responsable de la formation allemande revient sur les dernières négociations avec le PSG, qui a reformulé une dernière offre irréfutable. Il reconnaît que le transfert aurait pu être avorté en raison de quelques détails clés. « En fin d'après-midi, en raison de la situation des offres des joueurs et du Paris Saint-Germain, nous avons annoncé que nous ne voyions aucune base pour un accord et que nous continuions à planifier avec Randal Kolo Muani. Tard dans la soirée, nous avons reçu une offre que nous ne pouvions pas refuser d'un point de vue économique dans l'intérêt de l'Eintracht Francfort. Nous tenons à remercier Randal Kolo Muani pour ses réalisations la saison dernière », a déclaré le Directeur sportif du club.

Le club francilien a officialisé le transfert du joueur, qui portera le numéro de maillot 23 sur son dos. Ce dernier a signé un contrat de cinq ans avec le club champion de France. Une belle recrue pour un Paris Saint-Germain, qui a de gros morceaux à affronter en Ligue des champions cette saison.