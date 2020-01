PSG féminin : ça coince toujours pour la prolongation de Kadidiatou Diani

INFO GOAL - Les discussions sont au point mort entre le PSG et Kadidiatou Diani, libre à la fin de la saison. Portland est chaud sur le dossier.

Le va-t-il perdre Kadidiatou Diani (24 ans) à la fin de la saison ? En fin de contrat, l'attaquante du club de la capitale n'a toujours pas prolongé malgré des discussions qui ont débuté depuis plusieurs mois.

Dauphin de l'OL en Championnat, Paris a pourtant proposé un nouveau contrat de trois ans (2023) à l'internationale tricolore, mais le board parisien, la joueuse et son entourage n'ont pas trouvé de terrain d'entente.

Portland en a fait sa priorité

Les négociations sont au point mort. Une situation qui n'a pas échappé à plusieurs clubs, aux Etats-Unis notamment. Selon les informations de Goal, les Thorns de Portland, deuxièmes de la National Women's Soccer League, sont même passés à l'offensive avec une proposition annuelle située entre 300 000 et 400 000 euros, selon la nouvelle réglementation de la Ligue qui autorise le recrutement d'une joueuse internationale (hors US et ), en fonction de divers critères.

La franchise américaine, qui avait accueilli Amandine Henry en 2016, a fait de Kadidiatou Diani sa priorité de recrutement pour l'été prochain. Deux grosses écuries européennes, dont les noms n'ont pas filtré, ont également fait part de leur intérêt pour l'une des joueuses cadres de l'entraîneur parisien Olivier Echouafni.

Après s'être illustrée avec l'équipe de pendant la l'été dernier, Kadidiatou Diani, capable de jouer sur l'aile ou dans l'axe, a confirmé en club lors de la première partie de saison. Toutes compétitions confondues, elle a déjà marqué à dix reprises en quinze sorties.

Pour leur entrée en lice en 16es de finale de la , Diani et les Parisiennes se déplaceront chez l’AS Mazères-Uzos-Rontignon, club de Régional 1 dans la banlieue de Pau ce dimanche (14h30). Ce sera leur premier match de l'année 2020.