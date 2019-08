PSG, Eyraud : "Mbappé a un potentiel supérieur à Neymar"

Le président de l'OM, tout comme ceux de Lille et Dijon, ont confié qu'ils n'étaient pas inquiet d'un possible départ de Neymar cet été.

L'avenir de Neymar fait énormément parler. Mais pas seulement du côté du PSG ou en que ce soit en Catalogne et dans la capitale, les deux endroits où le Brésilien est susceptible d'atterrir cet été. L'ensemble de la observe d'un oeil attentif la situation de l'ancien attaquant du chez le champion de en titre. Il faut dire que le départ d'une star comme Neymar pourrait avoir un terrible impact sur le championnat de France.

Le retour de l'international brésilien en Espagne serait un terrible désaveu pour la et enraillerait sûrement l'intérêt grandissant des pays étrangers, comme en Asie ou aux Etats-Unis, pour le championnat de France. Interrogé dans les colonnes de L'Equipe sur une inquiétude en cas de départ de Neymar, le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud ne tire pas la sonnette d'alarme et pour cause, pour lui le vrai ambassadeur de la Ligue 1 est Kylian Mbappé.

"Je ne vois pas de conséquences notables ou d’impact sur la Ligue 1 parce que c’est le propre du foot de voir des grands joueurs partir. Des cas comme Karim Benzema au Real ou Franck Ribéry au Bayern sont plus des exceptions que la règle dans le milieu. Il reste un joueur qui, de mon point de vue, a un potentiel bien supérieur à Neymar, notamment à l’international, c’est Kylian Mbappé. Dans les pays que je visite, en tant que représentant de la Ligue 1, on me parle plus de Mbappé que de Neymar. C’est une locomotive majeure de notre championnat", a expliqué le président de l' .

Outre Jacques-Henri Eyraud, deux autres présidents pensent comme lui que le départ de Neymar n'est pas "grave". Gérard Lopez, le président de , avance que "si un joueur de cette envergure ne se sent pas à l'aise, il est compliqué de le retenir". Mais aussi que de toute façon "le PSG récupérera un ou deux grands joueurs" en cas de départ du Brésilien. De son côté, Olivier Delcourt, président de , considère que si Neymar part "il sera remplacé et il y a déjà d'autres grands joueurs au PSG en particulier Mbappé".

En revanche, Michel Der Zakarian, entraîneur de , Saïd Chabanne, président d'Angers, et Olivier Dall'Oglio, entraîneur de Brest, considèrent que ce départ sera préjudiciable pour le championnat de France. Le premier déplore "une perte au niveau du spectacle", tandis que le second considère que cela aura "un impact important sur l'image générale de la Ligue 1" et enfin Dall'Oglio avance simplement que l'absence de Neymar "sera un vrai manque". Là aussi, le cas Neymar divise.