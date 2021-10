PSG : Entre Donnarumma et Navas, "il n'y a pas de hiérarchie" assure Pochettino

Mauricio Pochettino s'est présenté en conférence de presse ce samedi pour aborder l'actualité du PSG, à la veille du déplacement à Rennes.

Quatre jours après la victoire face à Manchester City, Mauricio Pochettino a fait le point sur l'état physique de son groupe à quelques heures du départ vers la Bretagne, où les Parisiens affrontent Rennes dimanche (13 heures). Par rapport au onze qui affrontait les Anglais en début de semaine, aucune blessure n'est à signaler et les cinq jours qui séparent les deux rencontres ont été suffisants pour récupérer selon les dires du technicien argentin.

Depuis le début de la saison, il y a une alternance dans les buts. Est-ce vivable tout au long d'une saison ? Quand communiquez-vous la décision de titulariser tel ou tel gardien ?

On a des numéros 1 dans les buts. Il n'y a pas de hiérarchie mais il est possible que l'un joue plus que l'autre. Je communique ma décision au même moment qu'au reste du groupe. Cela peut-être la veille ou le jour du match.



Est-il possible de voir Bernat dans le groupe à Rennes dimanche ?

Non. Bernat n'est pas là. Il faut avoir le feu vert médical et l'autre chose c'est de sentir qu'il est prêt. Et ce n'est pas le cas

Kimpembe joue beaucoup n'avez-vous pas peur du risque de blessures ?

Il joue assidûment et il se sent bien. Jeudi, on a eu des discussions avec lui et il m'a dit qu'il se sentait de mieux en mieux. Et plus il joue, plus il se sent bien. On a joué un match mardi et il y a cinq jours, c'est suffisant pour récupérer. On a son ressenti et aussi toutes les données du staff performance et médicale qui nous permettent de prendre la meilleure décision.

Est-il possible de dire avec précision quand Sergio Ramos reviendra dans le groupe ?

Non. Il travaille, il y a une évolution quotidienne. Mais on ne peut pas dire quand avec précision.

Comment expliquez-vous la nouvelle vocation offensive d'Idrissa Gueye ? Est-ce une consigne que vous lui avez demandée en début de saison ?

Notre idée, au-delà d'avoir un positionnement précis dans le camp adverse et d'inciter les milieux à être dans la surface adverse. Idrissa comme Ander (Herrera) est avec nous dès la première journée de préparation. Avec cette préparation, il peut faire un travail d'une surface à l'autre pour l'équipe. Mais il y a plein de circonstances qui font qu'il sont aussi des joueurs offensifs pour nous.

Mardi, Neymar est un des joueurs qui a le plus taclé et couru mais offensivement ce fut plus compliqué. A-t-il un nouveau rôle ?

Je ne sais pas s'il a un nouveau rôle. On est dans une nouvelle saison avec une nouvelle situation. Je suis très content de son application et du travail pour l'équipe. Il est un joueur offensif qui aime marquer mais j'aime beaucoup le travail qu'il fait pour l'équipe.



Quelle est la place de Sergio Ramos dans le groupe ? Et alors qu'il ne joue pas, est-ce facile ou non de s'intégrer et d'influer sur l'état d'esprit du groupe ?

Lui comme les joueurs qui sont blessés n'ont pas toujours les mêmes horaires que les autres joueurs. Il lui manque le partage des entraînements et des matchs qui font cette expérience collective. Je suis sûr que quand ce sera le cas, il n'aura aucun problème à s'intégrer. Il a l'expérience pour ça et a quand même été capitaine du Real Madrid.

Marco Verratti a joué mardi après trois semaines d'arrêt et Idrissa Gueye a reçu un sale coup contre City. Est-ce possible que vous faisiez largement tourner ?

De mardi à dimanche, il y a cinq jours. C'est suffisant pour récupérer et tous les joueurs qui ont joué vont bien. La décision de savoir qui débutera ne sera pas que sur l'état physique.

Lorsque vous êtes arrivé, vous avez placé Marco Verratti en numéro dix. Mardi il jouait devant la défense, est-ce qu'il va se fixer à ce poste ?

C'est clair que les situations ne sont pas mles mêmes. Les choses ont évolué. Le jeu de Marco nous permet, contre les équipes qui mettent la pression, de nous en et c'est une position dans laquelle j'aimerais le voir évoluer à nouveau.