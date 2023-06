PSG – Ekitike sur les tablettes d'un grand d'Europe

Sur une voie de garage au PSG, Hugo Ekitike pourrait compter sur l'intérêt d'un grand d'Europe qui l'aurait placé sur ses tablettes.

Lorsqu'il termine en boulet de canon une saison incroyable de révélation au Stade de Reims, Hugo Ekitike est vu par beaucoup comme un prodige ultime de Ligue 1. Les prétendants se poussent au portillon, autant en France qu'à l'étranger, et c'est finalement le PSG qui remporte le gros lot en attirant le jeune attaquant pour pas moins de 35M. Mais un an plus tard, tout a changé et plus personne ne veut de lui. Enfin presque puisqu'un grand d'Europe l'aurait ciblé pour se renforcer.

Un grand d'Europe pour Ekitike?

Transféré très rapidement après sa première saison sur le devant de la saison, Hugo Ekitike s'est brûlé les ailes à vouloir voler trop haut trop vite. Écrasé par la pression parisienne, très peu complémentaire avec les cadres de l'équipe, trop jeune pour gérer les moments difficiles, le jeune français n'avait tout simplement pas les épaules. Problème, ces énormes difficultés en ont fait un indésirable à Paris et personne d'autre n'en veut vraiment.

C'était sans compter sur un grand d'Europe, à la surprise générale. La Juventus aurait en effet coché son nom parmi la liste des potentiels remplaçants à Dusan Vlahovic, dont la Vieille Dame aimerait ne pas se séparer mais pourrait s'y résoudre pour équilibrer ses finances compliquées. Selon la Gazzetta dello Sport, les Bianconeri n'auraient toutefois encore amorcé aucune discussions avec les dirigeants parisien ni l'entourage du joueur. Une fumée sans feu donc?