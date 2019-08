PSG : Echouafni apporte son soutien à Katoto, absente de la liste en équipe de France

L'entraîneur du PSG a commenté l'absence de Marie-Antoinette Katoto en sélection ce vendredi lors d'un point presse à l'Hôtel Molitor de Paris.

Déjà absente de la liste de Corinne Diacre pour la féminine, Marie-Antoinette Katoto (20 ans) n'a pas non plus été convoquée jeudi pour le match amical du 31 août contre l' , à .

Une absence sur laquelle est revenu l'entraîneur parisien Olivier Echouafni ce vendredi. "Je n'ai pas à commenter les choix qui sont faits, au contraire, on respecte les choix de la sélectionneuse", a-t-il rappelé, avant d'apporter son soutien à la meilleure buteuse de D1 la saison dernière.

"Son club et son coach sont derrière elle"

"Marie-Antoinette Katoto, il ne faut pas que ce soit un problème. Il faut que ce soit plus une solution parce que Marie-Antoinette a beaucoup de qualités. J'ai envie de dire que la porte est ouverte. À elle de continuer à travailler tous les jours à l'entraînement, et qu'en club elle s'épanouisse encore plus au niveau de la compétition. Ça reste une jeune joueuse, mais sachez une chose, c'est ce que son club est derrière elle, et que son coach aussi est derrière elle."

L'attaquante lancera sa saison avec ses coéquipières ce dimanche (14h45) contre Soyaux, au Stade Jean-Bouin, pour la première journée de D1 Arkema.

Benjamin Quarez, à l'Hôtel Molitor de Paris.