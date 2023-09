PSG – Dortmund : Un retour surprise dans le groupe de Luis Enrique

Luis Enrique vient de dévoiler sa liste des joueurs retenus pour le match de ce soir contre Dortmund en Ligue des champions.

Ce mardi soir à 21h, le Paris Saint-Germain reçoit le Borussia Dortmund dans le cadre de la première journée de Ligue des champions de l’UEFA. A quelques heures du coup d’envoi, le nouvel entraîneur de la formation francilienne rend publique la liste des joueurs convoqués pour l’occasion.

20 joueurs avec un retour inattendu pour défier Dortmund

Adversaires de l’AC Milan et de Newcastle dans le groupe F de Ligue des champions, Kylian Mbappé et ses coéquipiers entament leur campagne ce soir du mardi 19 septembre 2023 à partir de 21h au Parc des Princes. Auteur d’un début de saison mitigé en championnat de France, le club de la capitale française va devoir faire mieux et convaincre en C1 plutôt que ses deux victoires, deux matchs nuls et une défaite en Ligue 1 cette saison.

Pour ce faire, Luis Enrique, qui a pris les commandes de la barre technique parisienne cet été, fait appels à ses hommes qu’il juge capables pour atteindre l’objectif. Ils sont au nombre de 20 joueur convoqués par l’ancien coach du FC Barcelone. Comme indiqué lundi, Nuno Mendes et Marco Asensio ne font pas partie du groupe pour des raisons liées à la blessure.

Pendant ce temps, les plus attendus tels que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Gonçalo Ramos. Un invité surprise s’y trouve en la personne de Manuel Ugarte. Le match est à suivre ici.

Le groupe du PSG contre Dortmund

Keylor Navas - Achraf Hakimi - Manuel Ugarte - Marquinhos - Kylian Mbappé - Fabian Ruiz - Gonçalo Ramos - Ousmane Dembélé - Danilo - Vitinha - Lee Kang-In - Lucas Hernandez - Randal Kolo Muani - Nordi Mukiele - Carlos Soler - Bradley Barcola - Warren Zaïre-Emery - Milan Skriniar - Arnau Tenas - Gianluigi Donnarumma