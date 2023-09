PSG – Dortmund : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce mardi, le Paris Saint-Germain va en découdre avec le Borussia Dortmund dans le cadre de la première journée de Ligue des champions.

C’est le retour de Ligue des champions ce mardi. Ce match entre les champions de France et les Allemands aura lieu au Parc des Princes. C’est un match entre le cinquième de Ligue 1 (8 points) et le septième de la Bundesliga (8points), qui sera à suivre ce mardi.

Une première pour Paris sans Neymar, Messi et Verratti

Le Paris Saint-Germain fait son retour tant attendu en Ligue des Champions, ce mardi. Depuis deux ans, le club francilien va entamer la compétition européenne sans quelques cadres de son effectif. En effet, le PSG a perdu Lionel Messi (parti à l’Inter Miami), Neymar (Al-Hilal) et Marco Verratti (Al-Arabi SC au Qatar). C’est aussi le cas pour Sergio Ramos, qui a fait son come-back au FC Séville après avoir quitté librement le PSG cet été.

Mais les champions de France, qui ont été éliminés par le Bayern Muniche en huitième de finale de la compétition la saison dernière, peuvent se contenter de plusieurs recrues à l’instar de Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé ou encore Gonçalo Ramos, pour ne citer que ceux-là. En plus de tous ceux-ci, la formation de la capitale française peut compter sur son nouvel entraîneur, Luis Enrique, qui a remporté une Ligue des champions les Catalans.

De l’autre côté, le Borussia Dortmund revient pour faire une bonne campagne cette saison. Eliminé par un Chelsea au bord du gouffre la saison écoulée, le club vice-champion d’Allemagne envisage de sortie la tête dans cette poule considérée comme celle de la mort en Ligue des champions cette année. Les Jaune et Noir sont orphelins de Jude Bellingham, un de leurs hommes forts de la saison dernière, qui a rejoint le Real Madrid cet été.

Horaire et lieu du match

PSG – Dortmund

Ligue des champions

Parc des Princes

A 21h française

Les équipes probables du PSG – Dortmund

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez – Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha – Mbappé, Kolo Muani, Dembélé

Dortmund: Kobel – Bensebaini, Sclotterbeck, Hummels, Ryerson – Sabitzer, Can, Brandt – Adeyemi, Haller, Malen

Sur quelle chaine suivre le match PSG – Dortmund

La rencontre entre le PSG et Dortmund sera à suivre ce mardi 19 septembre 2023 à partir de 21h simultanément sur Canal+ et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, My Canal et RMC Access.