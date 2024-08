PSG : Donnarumma ou Safonov ? Luis Enrique a tranché

Luis Enrique, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, met fin au débat du titulaire au poste du gardien de but.

Ce vendredi 16 août 2024, le Paris Saint-Germain, champion de France, et le Havre lancent les hostilités pour la nouvelle saison en Ligue 1. En prélude à ce choc de la nouvelle campagne sportive, l’entraîneur de la formation francilienne, Luis Enrique, a animé la traditionnelle conférence de presse au cours de laquelle il a répondu aux diverses questions des hommes de médias.

Lucho jette des fleurs à Mbappé

Pour une première fois depuis sept ans, le Paris Saint-Germain jouera sans Kylian Mbappé. Arrivé au terme de son contrat, le Bondynois a quitté librement le club de la Ville Lumière. En tant qu’agent libre, l’ancien Monégasque a signé en faveur du Real Madrid. Même la gestion du capitaine des Bleus par Luis Enrique avait suscité d’énormes polémiques ces derniers mois, l’Asturien ne souhaite du mal à son protégé dans sa nouvelle aventure.

« Qu'ils sont ennuyeux ces Espagnols, mon Dieu. Mon Dieu, t'es encore là. Pfff...Jusqu'à quand, j'ai l'impression que tu vis ici. Tu as aimé les JO? Parfait. Je n'imaginais pas qu'on allait encore me poser une question sur Kylian Mbappé. Mais je n'ai rien à cacher. Moi Kylian je l'ai toujours adoré. Je pense que c'est une personne et un joueur absolument unique et exceptionnel. J'ai adoré jouer avec lui et avec son frère Ethan à qui j'envoie un grand bonjour. Et je leur souhaite le meilleur, je lui souhaite le meilleur et que Madrid perde contre nous », a déclaré Lucho en conférence de presse après qu’un journaliste espagnol lui a posé une question sur l’absence de Kylian Mbappé.

Qui sera le gardien titulaire au PSG cette saison ?

Par ailleurs, le technicien espagnol a évoqué le poste du gardien de but dont la titularisation devrait se jouer entre Matvey Safonov, nouvelle recrue, et Gianluigi Donnarumma. Si le Russe est décidé à piquer le poste du numéro 1 à l’Italien, tout le monde attend avec impatience le choix de l’entraîneur. Mais pour Luis Enrique, aucun choix n’est fait, et personne n’est sûr d’être le numéro 1 ou 2.

« Je ne dis jamais à personne qu'il sera numéro 1, 2 ou 3. Je veux voir mes joueurs à l'entraînement et il faut qu'ils soient prêts quand je les appelle. Je veux que tous mes joueurs soient prêts quand je fais appel à eux », a-t-il ajouté.