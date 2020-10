PSG-Dijon, Thomas Tuchel : "La situation est claire parce que j'ai un contrat"

En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur parisien a dû revenir sur la défaite contre MU (1-2), n'échappant pas aux questions sur son avenir.

Thomas Tuchel n'échappe pas aux critiques depuis la défaite contre Manchester United (1-2) mardi en Ligue des champions. Alors, forcément, ce vendredi, lors d'un point presse organisé avant la réception de samedi soir (21 heures), l'entraîneur parisien a encore été questionné sur cette contre-performance.

De nombreuses questions l'ont particulièrement agacé et il n'a pas manqué de le faire savoir, tantôt en Français mais également en Anglais, donnant le sentiment de vouloir être précis dans les messages qu'il souhaitait faire passer. Une conférence de presse animée à retrouver en intégralité.

Le groupe est les absents contre Dijon

Thomas Tuchel : "Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Thilo Kehrer et Gana Gueye seront absents. Layvin Kurzawa et Angel Di Maria sont suspendus. Il y a des doutes pour Keylor Navas et Alessandro Florenzi. Je pense qu'ils ne s'entraîneront pas aujourd'hui. Ce n'est pas des blessures, mais ils ont une gêne. Il y a des doutes aussi pour Jesé.

Je pense qu'on doit penser à laisser Kylian (Mbappé) et Presnel Kimpembe sur le banc. Ils ont trop joué avec l'équipe nationale. Ils ont eu trop de voyages, trop de matches. On va affronter une bonne équipe dans les transitions offensives, qui joue vite et qui est performante sur les attaques rapides. Ce n'est pas le moment de prendre des risques. Nous allons discuter avec le staff médical et Kylian et 'Kimp' sont deux grandes questions pour demain."

L'après Manchester

"On a parlé honnêtement entre nous, comme toujours. Nous sommes très critiques envers nous-même, mais maintenant il faut préparer le match de demain."

Cette discussion aura-t-elle un impact ?

"On a toujours des discussions après un match. On donne notre avis, on analyse tactiquement et mentalement les rencontres. C'est un process totalement normal, mais nous ne sommes pas habitués à perdre. On déteste perdre et je ne veux pas que ça devienne une habitude. C'est grave de perdre quand on est au PSG et on doit montrer un visage transformé demain. Il faut rester positifs et pousser cette équipe. Tout le monde s'attend à ce que l'on gagne 6-0, mais on ne peut pas penser ainsi, même si je suis convaincu que l'on va montrer une réaction. L'équipe l'a toujours fait et on va pousser dans ce sens. N'oublions pas qu'il y a eu cinq matches sérieux avant Manchester. Cinq victoires. Il y a eu cette défaite mardi soir. Ce n'était pas notre visage et nous devons avancer."

Et en interne ?

"Je ne sais pas si ce qui s'est dit dans le club. Pour moi, le club est ici à Ooredoo. On est ensemble. Ce n'est jamais facile de digérer une défaite et ce n'est pas facile de trouver des personnes plus affectées que nous. Nous sommes les plus déçus. On parle toujours de Manchester, mais la réalité c'est que j'ai un entraînement aujourd'hui pour préparer un match de . Ça donne l'ambiance... Ma tête est à Dijon, mais cette conférence de presse est sur Manchester. Dans mon esprit, Manchester c'est fini, mais ce sont les circonstances du football qui imposent cela. Après Manchester, c'était Manchester. Avant Dijon, on parle de la défaite contre Manchester. Et ce sera pareil après Dijon, on parlera de Manchester et de la . Ce n'est pas un problème mais on a une manière différente de gérer l'après. On doit penser à demain."

Le PSG sans réel n°9. Et alors ?

"Si on n'a pas de n°9, on continuera à jouer sans n°9. C'est une question ridicule..."

Comment vit-il les critiques ?

"Depuis la défaite contre Manchester, c'est ma responsabilité si on perd. Je peux vivre avec ça, je ne vais pas googliser mon nom pour savoir ce qui s'écrit sur moi. C'est difficile ici, mais c'est ok pour moi. L'important est ma relation avec l'équipe, on doit obtenir des résultats, c'est nécessaire. Nous sommes une part de ce club et on continue à travailler pour tirer le meilleur. On travaille offensivement et défensivement. Il faut accepter que les joueurs ne sont pas des robots. Il y a parfois des mauvais jours, il y a des raisons, et à la fin c'est ma reponsabilité. On ne va jamais arrêter de pousser cette équipe pour qu'elle gagne à l'arrivée. On n'a pas senti l'énergie nécessaire en première mi-temps pour faire un bon résultat mardi. On peut le dire, ce n'est pas un problème. (...) On travaille dur, on travaille fort. On n'a pas besoin de changer. On change notre style chaque année, chaque semaine."

Quid de son avenir et d'une prolongation au PSG ?

"La situation est claire parce que j'ai un contrat (2021). Pour moi, ça ne fait pas de différence dans mon travail. Les circonstances dans le monde avec ce virus font que ce n'est pas facile de trop se projeter pour quelqu'un. Si on ne parle pas de prolongation, on n'en parle pas. C'est très bien. J'ai fait mon travail avec mon staff de la meilleure manière possible. Je suis avec mon équipe et je veux tout gagner."