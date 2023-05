Le PSG dévoile son maillot domicile pour la saison 2023-2024

Le PSG et son équipementier Nike ont dévoilé le maillot domicile du club parisien pour la saison 2023-2024.

Alors que le PSG vient de fêter son onzième titre de champion de France, le club parisien vient de présenter son maillot pour la saison 2023-2024.

Un maillot qui rappelle celui du début des années 2000

Ce maillot, confectionné par Nike, l'équipementier historique du club, rend hommage à un design classique du maillot parisien et incarne l'esprit unique de la capitale française. Selon le PSG, ce maillot représente « la vision d'excellence, d'innovation et d'ambition partagée par les deux marques emblématiques du sport. »

« Ce maillot emblématique réinterprète une tunique portée notamment par les joueurs parisiens au début des années 2000 et capture l'essence du Paris Saint-Germain à travers un design saisissant. Les bandes rouges et blanches, symboles du club, se fondent graduellement dans un bleu dynamique comme la lumière dans la skyline parisienne », explique le Paris SG dans son communiqué officiel.

Sur le maillot, on remarque la présence du drapeau tricolore. « Il souligne la fierté du Paris Saint-Germain, club le plus titré de France diffusant les couleurs hexagonales bien au-delà de la capitale et rayonnant dans le monde entier avec passion », ajoute le club parisien.

Un maillot qui se veut idéal pour les joueurs

Ce maillot se veut également à la pointe de l'innovation. Il utilise la technologie Nike Dri-FIT ADV, un tissu technique de haute performance qui permet aux joueurs de rester au sec les 90 minutes du match.

« Le tissage respirant FIT ADV garantit que la sueur s'évapore, aidant ainsi les joueurs à rester frais et légers, et à maintenir leur niveau de performance jusqu'au sifflet final », précise le PSG.

Le nouveau maillot de la saison 2023-2024 sera disponible dès le 31 mai 2023 en exclusivité dans les boutiques officielles du Paris Saint-Germain à travers le monde, sur store.psg.fr et sur nike.com et à partir du 3 juin 2023, dans tous les réseaux Nike et Paris Saint-Germain, avec l'ensemble de la collection domicile.

