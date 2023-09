PSG : Déjà une mauvaise nouvelle pour Kolo Muani

Ça commence déjà mal pour la nouvelle et dernière recrue estivale du Paris Saint-Germain dans la capitale.

Le Paris Saint-Germain est en déplacement à Lyon, dimanche, dans le cadre de la quatrième journée du championnat de France. Mais avant ce match une très mauvaise nouvelle tombe pour Randal Kolo Muani, qui a officiellement signé en faveur du club francilien à la fin du mercato estival.

Kolo Muani forfait contre l’OL

Accroché d’entrée en Ligue 1 française par Lorient (0-0) au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a été également contrat au partage des points à Toulouse (1-1) lors de la deuxième journée. Ne serait-ce qu’en troisième journée que les hommes de Luis Enrique aient pu obtenir leur première victoire de la saison en championnat avec une victoire 3-1 contre le RC Lens. Après cela, les Rouge et Bleu sont en déplacement ce dimanche à Lyon pour tenter de terminer sur une bonne note avant la trêve internationale.

Mais Paris ne peut pas compter sur sa nouvelle et dernière recrue estivale, qui n’est autre que Randal Kolo Muani. Dans son point médical d'avant-match publié ce samedi 2 septembre 2023, le club francilien annonce le forfait de l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort en raison d’une blessure.

« Randal Kolo Muani se remet d’une entorse à la cheville droite et restera en soins ces prochains jours », indique le PSG dans son communiqué. En plus de l’international français, trois autres joueurs du club champion de France vont manquer ce choc contre l’Olympique Lyonnais. Il s’agit en effet de Presnel Kimpembe, Kang-In Lee et Nuno Mendes, qui ne sont pas encore rétablis.

« Presnel Kimpembe poursuit son travail de réhabilitation. Lee Kang-In a repris le travail avec ballon sur le terrain de manière individuelle. Nuno Mendes peaufine sa réhabilitation et devrait réintégrer le groupe prochainement », ajoute le PSG dans son point médical.

Actuel huitième de Ligue 1 avant le déplacement au Groupama Stadium, le PSG (5 points) est en quête de sa deuxième victoire de la saison. Lui qui vit un début de saison compliqué avec deux nuls d’affilée et une victoire récemment contre Lens. Le match a lieu ce dimanche à 20h45 et va clôturer la quatrième journée du championnat de France.