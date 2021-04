PSG - De nombreux absents à Strasbourg

Mauricio Pochettino devra se passer de plusieurs joueurs ce samedi pour le déplacement à Strasbourg (17h).

Plus de temps à perdre pour le PSG ce samedi après-midi sur la pelouse du RC Strasbourg. Trois jours après leur exploit à Munich, les Parisiens doivent absolument l'emporter en Alsace pour ne pas voir Lille s'échapper en tête avec le succès des Dogues à Metz. Et s'éviter le retour de Monaco et Lyon, dans la course à la qualification en Ligue des champions.

Un match pour lequel Mauricio Pochettino sera privé de nombreux titulaires, lui qui a fait appel à un groupe de 23 joueurs. Suspendu pour deux matchs plus un avec sursis après son expulsion la semaine dernière contre Lille, Neymar ne sera pas là face aux hommes de Thierry Laurey.

Sortis mercredi en Bavière, Marquinhos (adducteurs) et Abdou Diallo (malade) ne seront pas non plus de la partie, obligeant leur entraîneur à trouver des solutions pour mettre sur pied sa défense.

Pas de retour non plus pour Mauro Icardi, toujours trop juste après sa blessure à la cuisse contre Lille en Coupe de France juste avant la trêve internationale. Ni pour Juan Bernat, qui poursuit sa phase de reprise avec sa rupture des ligaments croisés contre Metz en septembre. Ni pour Layvin Kurzawa, pas remis non plus.

Enfin, les deux Italiens Marco Verratti et Alessandro Florenzi, revenus de sélection positifs au Covid-19, sont toujours à l'isolement.

Une situation qui oblige Pochettino et son staff à faire appel à plusieurs jeunes du centre de formation, comme cette semaine en Ligue des champions. Ainsi, Nagera, Kamara, Gharbi ou encore Michut font leur apparition dans le groupe pro.

Les Rouge et Bleu n'ont plus guère de droit à l'erreur après leur nouvelle désillusion contre les Dogues il y a une semaine. Il leur faudra encore ensuite défier Saint-Etienne, Metz, Lens, Rennes, Reims et Brest pour terminer la saison de championnat et espérer conserver leur titre de champions de France.

Le groupe complet :

Gardiens : Franchi, Navas, Rico

Défenseurs : Bakker, Dagba, Kamara, Kehrer, Kimpembe, Pembélé

Milieux : Di Maria, Draxler, Gharbi, Gueye, Herrera, Michut, Paredes, Danilo Pereira, Rafinha

Attaquants : Kean, Mbappé, Nagera, Sarabia